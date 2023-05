《BOYS PLANET》「遗珠」王子浩& HIROTO 6月於日本举行Fan Meeting

《BOYS PLANET》历经好几个月的赛事,终於在上月选出出道团体「ZEROBASEONE」(ZB1)9位成员,不过在那么多参赛者之中,有没有你认为的遗珠呢?

《BOYS PLANET》里的「遗珠」HIROTO与王子浩,将成为首组举办粉丝见面会的没出道参赛者。唱片经纪公司RBW昨(15)日韩国时间晚间6时,透过日本官方SNS公开了旗下练习生HIROTO将与CHROMOSOME娱乐(染色体娱乐)练习生王子浩举办日本Fan Meeting(粉丝见面会)的消息,时间在6月10日、6月11日,地点於日本东京国际论坛A厅(Tokyo International Forum A)。



此次粉丝见面会命名为「Lock your heart, Just do it!」,取自Hiroto经常说的「Lock your heart」,还有王子浩在《BOYS PLANET》Dance Battle时曾向对手宣战的「Just do it」,他们为了见面会已准备各种活动与特别舞台,要报答在节目期间支持著他们的粉丝。

日本籍的HIROTO曾参加过中国、日本选秀节目,《BOYS PLANET》是他第三次参与选秀,他在第二轮生存仪式以第28名吊车尾晋级,后来有网友翻出他说过「这是第三次选秀,再无法出道就没办法了」的言论,再加上心疼他在节目上几乎没镜头,虽然没能闯进决赛,但HIROTO名次最后进步至21名。



而王子浩和HIROTO情形类似,都被观众认为是镜头少得可怜所以没能被大众看见的遗珠。王子浩虽然在Dance Battle大秀舞技惊艳四座,最后两次生存排名却都卡在第19名,无奈差一个名次与决赛失之交臂,无法再带给观众更多表演。



虽然尚未能正式出道,但HIROTO和王子浩将以粉丝见面会再次与粉丝见面,许多粉丝都感到相当安慰,并兴奋转发消息。HIROTO也在自己的IG公开与王子浩的合照传达此一好消息。



