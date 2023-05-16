《朝鲜律师》下周结局！禹棹奂与妹妹重逢却同时也失去了她！正直车学沇与父反目（EP.13 - 14）

[有雷]《朝鲜律师》自开播以来收视率仍呈现持平，剧情让没有太多出人意表的情节，已经进入尾声，禹棹奂的复仇也该来到最后的结局。失散多年的妹妹恩秀终於现身，同样为了复仇而潜伏在敌人的周围，最终仍不敌恶势力。悲痛之余，禹棹奂如何与苞娜及车学沇联手完成复仇？

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姜翰秀（禹棹奂饰）原本难以原谅公主（苞娜饰）的欺骗，但发现公主拿自己的婚事为交换条件，要求大王大妃放姜翰秀一马，姜翰秀这才明白，於是告诉公主希望她别嫁给判尹（车学沇饰），希望两人能够继续相爱。姜翰秀此时也发现有位神秘女子暗中资助他。



朝廷中正掀起腥风血雨，众臣开始渐渐怀疑起元相的势力，并察觉皇上似乎比较偏向左相。姜翰秀的妹妹恩秀，其实与哥哥一样早已展开复仇大计，潜入了元相家，也知道当时父亲的诬赖事件与右相有所关连，找到了当时父亲所写，但却未能送上皇上手中的关键陈情书。



柳判尹对恩秀也有著红粉知己的情感，得知他是翰秀的妹妹后，誓言会保护她的安全。不过元相已经著手要铲除恩秀，捏造了一宗命案并说是与恩秀相关两个男人之间的情杀，殿下已知该女子是元相的人，於是打算将其处斩灭元相威风，此时姜翰秀被召进宫协助此案，才发现要被处斩的女子就是自己的妹妹恩秀。



即使辩才无碍的姜翰秀想改变搜查方向，甚至不惜向元相低头，也无法改变皇上决心将恩秀处死的想法，最后更由他在皇上身边宣读恩秀被判处绞刑的判决，即使公主想暗中帮忙恩秀逃跑，却被恩秀断然拒绝。原来恩秀已被元相威胁必须死，於是她支开了公主而轻生。这让姜翰秀与车学沇悲恸不已，事已至此，公主却依旧要求与柳判尹成亲……



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