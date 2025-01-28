《于氏王后》《星星闪耀的夜晚》好眼熟的人！是《BOYS PLANET》「蓝房子」朴都河！

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《星星闪耀的夜晚》有名配角，是自第7集出现，男主角刘振宇（厉云 饰）转往TA娱乐原本要一同出道的练习生，演员朴都河，不晓得有没有观众也觉得眼熟？

朴都河正是2023年在《BOYS PLANET》，穿红色丝质衬衫跳2PM〈My House〉逗乐众导师的人！他顶著「CUBE练习生」称号登场，大家都以为他很会唱歌其实不然，秒变成综艺咖带给导师欢乐，让导师Lip J说「很微妙」但又想牵住他的手XD。他还和一样表演〈My House〉且都很微妙的丁玟圭共舞，表现更多野心，两个人依衣服颜色不同被昵称「红房子」、「蓝房子」。



*相关报导回顾：‎〈《Boys Planet》朴都河&丁玟圭表演2PM〈我的家〉明明唱跳都不够好，却让人想一直看下去的魔性魅力〉‎

朴都河当时已以演员出道，前一年演出网路剧《解除武装的浪漫》和郑秀贤、Cherry Bullet智媛合作。他在《BOYS PLANET》虽然歌舞能力并不高，但凭藉首集「红房子」综艺感，以及后续虚心努力的态度，排名一度在前30名，第二轮生存者发表仪式才被淘汰，以46名坐收。

▼《解除武装的浪漫》



朴都河结束《BOYS PLANET》旅程后，当CUBE有消息推出新男团（NOWADAYS）时，一度有网友好奇他是否会以新男团出道，不过并没有，去年又开始本业活动，演了古装大作《于氏王后》高男武（池昌旭 饰）小时候，又演了独幕剧《怪异与冷笑》一角（全昭旻与KARA韩升妍主演），再来就是《星星闪耀的夜晚》TA娱乐其中一名练习生了。

▼于氏王后



虽然《星星闪耀的夜晚》戏分仍不多，但满多网友都表示很开心再见他、说他又成长了。



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