李伊庚&美珠颁奖礼前小动作被拍暧昧到极致：当年柳俊烈&惠利也是这种氛围

你俩真的没在交往吗？

最近多个韩国交流网站传出了「让人怀疑李伊庚&美珠其实在交往的场面」的影片，该段影片拍摄子今年2月中旬举办的「Circle Music Awards2022」 颁奖礼，李伊庚和美珠受邀亮相，正式入场前两人正在做准备，李伊庚向美珠伸出手，打算牵住对方，美珠则轻轻地把手搭在他的指尖上，但接下来的动作放大之后让无数cp粉浮想联翩，美珠用拇指反覆揉搓李伊庚的手指，非常暧昧，最后两人若无其事地挽著胳膊进场。



影片在网路上火速发酵，引来无数网友的评论，大家表示：「这就是当年柳俊烈和惠利在颁奖礼上的氛围啊，一模一样」、「他俩绝对是真的」、「绝对在交往」、「啊啊啊啊，为什么我这么激动」、「肯定在交往，我敢保证」、「这种小动作不是什么人都可以随便做的」、「异性朋友之间可以这样揉搓手指吗？？」 、「手指太暧昧了」等。

李伊庚和美珠曾在去年一起合作了综艺节目《闲著干嘛呢》，作为节目组的设定CP深受观众喜爱，两人间可爱的打闹互动让不少粉丝喊话不妨可以假戏真做。 不仅如此，他俩还登上了去年年末的MBC演艺大赏，展现热辣的CP歌曲《Trouble Maker》，粉红气流拉满，引起了周围人的怀疑或期待。



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