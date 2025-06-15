《BOYS II PLANET》练习生赵明秀读高中时勇抓偷拍犯，事迹曝光引发热烈关注

参与选秀节目《BOYS II PLANET》的个人练习生赵明洙（조명수），近日被发现曾在过去协助制伏偷拍犯，还上过电视新闻，很多网友称赞他的英勇行动，希望他能顺利出道。

据2022年9月21日TV朝鲜新闻报导，一名36岁男子在地铁站偷拍女学生，被几名高中生目睹并当场制伏。 当时正是上班上学高峰时间，该男子在手扶梯上紧贴一名高中女学生并用手机非法偷拍，被女学生当场发现并抓住背包。 男子试图逃跑时，旁边的两名男学生立即冲上去，最终和女学生一起在地铁站门口抓住了该男子。

尽管该男子试图毁掉手机销毁证据，但学生们机智地录下了现场情况。 网友发现，当年影片中的其中一位学生，正是目前参加《BOYS II PLANET》的赵明洙。

赵明洙接受新闻采访时表示：「如果是我妹妹遇到这种事，我一定会非常生气，所以想都没想就立即行动了。」



随著这段过往曝光，赵明洙因展现正义感与勇气获得网友一致赞赏，网路上涌现大量支持声音：「不只是实力强，人品也顶尖」「一定要让他第一名出道」「太帅气了！」





韩国演艺圈过去也曾有在出道前因善行而受到关注，最终成功打开知名度并踏入演艺圈的案例，例如因协助警方逮捕便利店强盗而上新闻，从而被经纪公司发现的演员张东润。

此外，Mnet全新选秀节目《BOYS II PLANET》以打造全球规模K-POP男团为目标，160名练习生分为K组（韩文版）和C组（中文版）展开竞争，将於7月17日和18日播出《Boys 2 Planet K》和《Boys 2 Planet C》，最终诞生的男团将进行为期5年的活动。

▽赵明洙《HOLA SOLAR》个人评价舞台：



▽赵明洙勇抓偷拍犯新闻报导：



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