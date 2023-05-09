VANNER新经纪公司支援力超强，竟上传演唱会4K直拍！网赞叹「这就是资本的味道吗」

《PEAK TIME》冠军男团VANNER所属VT娱乐，4日与KLAP娱乐签订契约合作管理VANNER，曾是「兼职男团」的VANNER背后支援力很快便提升不少，昨（8日）晚经纪公司「一个举动」让粉丝VVS甚至是路人都赞叹不已！

*相关报导：《PEAK TIME》夺三亿冠军VANNER，昔边打工边在地下室蜗居练舞，今与他家经纪公司签约合作！‎



VANNER 7日甫结束《PEAK TIME》TOP6演唱会首尔场，隔天就陆续上传VANNER在《PEAK TIME》TOP6演唱会「YOUR TIME」的成员直拍，特别将系列影片命名「Vanner Video Stock for VVS」，表达是送给粉丝VVS的礼物，一共18支影片，三天演唱会里其中四首歌〈BAD〉、〈Love Killa〉、〈Rollin’〉与〈Form〉都有每位成员的直拍，画质甚至是4K高规格。



公司贴心放送演唱会直拍，这项「宠粉」举动放眼整个K-POP非常罕见，再加上VANNER过去很少上音乐节目还能有直拍，许多VVS感动不已，VANNER官方Twitter涌入留言：「请受我一拜，KLAP万岁！」「这就是资本的味道吗……」「欢迎新手经纪公司努力工作，什么时候拍的啊好感动。」「哇这什么经纪公司怎么这么会做事？」



‎theqoo论坛有网友发文提及此事，内文写到队长泰焕在与KLAP娱乐合作后终於可以「十份工变一份工」，而且KLAP娱乐承诺会不吝惜给予VANNER支援，「但没想到会是这种程度」。底下百则留言也尽是赞叹，如「演唱会有直拍太棒了」、「看封面照（缩图）也做得很好……漂亮」、「资本的味道真的很好」、「哇，好会做事」、「苦尽甘来，希望今后好事连连」、「从缩图就能看出质感直线上升」。

▼文末就放上几支直拍吧！VANNER在《PEAK TIME》推出的新歌〈Skyscraper〉与〈Prime Time〉尚无直拍，不晓得是否会再发布？



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