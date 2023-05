成为社长的金圣圭首度来港开唱！拍片分享来港开唱心情紧张又兴奋

香港INSPIRIT!!!!! 准备好见社长了吗?

INFINITE队长兼主唱金圣圭将於2023年6月20日(二)假九龙湾国际展贸中心Star Hall举行由德硕文化传播有限公司主办的「2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII – Like your Vibes’ IN HONG KONG」。



2012年solo出道的金圣圭,曾於2018年来港为歌曲「True Love」拍MV。踏入solo出道第12年,他终於首度携个人演唱会与港迷见面。金圣圭特别录制一段短片率先向粉丝打招呼兼宣布这个重大消息。短片中,他表示一直都很想和香港的粉丝见面,所以对於这次的演出感到既紧张又兴奋。他亦承诺会以精彩、帅气的演出回馈一直等待他的粉丝,更在片尾高呼「好挂住你哋」,令粉丝超感动!



演唱会门票分别为$1,680、$1,080及$680。全场观众均可参与欢送环节及获得香港限定小卡乙张。此外,购票的观众亦有机会获得团体合照、亲笔签名板及亲笔签名即影即有。门票将於2023年5月9日(二)下午2时於快达票公开发售。想现场欣赏金圣圭的独特嗓音和音乐风格的话就记得要「扑飞」啦!



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻