INFINITE李成种超E！一人MC兼表演掌控全场！特邀14年老友Niel同台，约定与粉丝长长久久的相爱

INFINITE成员李成种在9月28日在台北一连举办两场Solo个人粉丝见面会，非常外向的李成种更邀请了好友TeenTop的成员Niel担任嘉宾，而在见面会上超级E人李成种也自己担任MC，掌握所有环节进行的节奏，也带给台湾粉丝INSPIRIT们最爱的表演。

本次李成种的见面会命名为「再次，启程」，他也特别以中文说明，主视觉海报中李成种也穿上了制服变身高中学长，他表示自己非常喜爱的台湾电影包含《不能说的秘密》《我的少女时代》《那些年 我们一起追的女孩》还有《想见你》，所以觉得也很适合自己，他也对呈现出的效果相当满意。几乎是MC兼表演者的李成种，不仅掌握全场气氛，就连坐在场内最后方的记者们也注意到了，希望大家一起观赏他的表演，写出精采报导。



李成种也在一开场就看到粉丝们给他的应援，甚至有一位粉丝举著「官司胜诉」的手幅，令他有感而发，成种在2024年初曾公开表达与SPK娱乐无法进行沟通，已要求解约并寻求法律途径解决，今日他也向粉丝们表示，虽然自己对诉讼不在行，但绝对不会放弃。接著他更突然无厘头大喊「我的腿忘了擦乳液啦！」原来是短裤造型让他露出美丽小腿，但要擦上乳液才完美，於是他直接在台上擦起乳液，终於满足地继续下面的环节。



李成种也迫不及待与大家分享他来台的一些照片记录，其中还发生了惊险事件，本周四他搭乘最早的班机来台，完成了四个通告，但却突然发现自己的手指肿了起来导致戒指无法摘掉，即使等到隔天还是不见好转，只好请来救护车与救难队员协助，最后顺利剪断了戒指，他还笑说自己因此成了第一位搭上台湾救护车的韩国艺人。



MC李成种除了与大家一起分享舞蹈Challenge，也与INSPIRIT合唱大家票选出来的最爱的歌曲，让大家重温一下二代团魅力。李成种更邀请了一位特别嘉宾，是已经认识了14年的老友TeenTop的Niel，两人合力在舞台上完成许多游戏挑战，也让粉丝们尽情拍摄难得的两人同台画面，Niel也为大家带来了一首他个人专辑中的歌曲。



李成种也相当宠粉，最后演唱歌曲时也走下台，还挤进粉丝们中间一起用手机自拍，近距离与所有INSPIRIT们互动，最后安可歌曲还从观众席走出，带著亲笔签名的小礼物一一赠送给幸运粉丝们，相当暖心。看到粉丝们特别准备的手幅跟漫画版的主视觉图片，让他直呼非常感动，也特别用中文说出「李成种感动〜」装作落泪的样子，展现可爱魅力。最后他也用中文感谢所有来到现场的INSPIRIT们，相当不舍地向大家说再见，与大家约定要长长久久的一起走下去。



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