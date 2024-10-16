INFINITE成员张东雨因委托用印而损失高达7亿韩元：「连赔偿金也无法得到」

INFINITE成员张东雨在今日播出的MBC Every1节目《都长大了还不搬出去》中大方提到自己过往曾遭到诈骗，损失高达7亿韩元！

洪真京先是对於在家中习惯裸睡的张东雨感到讶异，不过东雨说这是他从小就养成的习惯，这是非常舒适的。甚至东雨还自爆除了有工作有拍摄时会穿著整齐内衣裤，平时几乎都没特别穿内衣裤，可能已经习惯，感觉自然舒适，大约已经六、七年不穿内衣，甚至感受不到内衣的必要性。



在韩国超过30岁不结婚、没买房，而且继续跟爸妈住在一起，这样的年轻人，近年被韩国社会称为「袋鼠族」。张东雨也算是其中一员，不过他并非因为收入的关系成为袋鼠族，他表示吃饭生活仍然不成问题，甚至每个月也还能够缴交生活费平均180万韩元，但他表示自己是「傻瓜袋鼠」。



东雨一起床就吞了7种营养品，母亲表示东雨对於自己的健康相当担忧，平时抽菸不喝酒，就连咖啡以及碳酸饮料都不喝，而是喝五味子茶。张东雨也表示自己就算在夏天也是喝热茶，运动后也饮用温水，蛋白质的摄取也刚刚好。母亲也提到他在宿舍生活时期，就连牙膏都相当节省，不过没想到他会在大金额上遭受诈骗。



张东雨表示，自己曾在20岁21岁左右，实在太年轻不懂事，把自己的印章交给了购买汽车的经销商，却不知道这举动是非常危险的，因为自己的确委托业务，车子的价格开得很高，业务一定也赚取了高额利润，东雨完全没有起疑，还与这位业务签订了好多份的合约，最高每月租赁费用曾出现1600万韩元！当时的他却觉得很理所当然，就这样大概被骗了7亿韩元左右。虽然寻求法律途径解决，但却因为印鉴是他本人委托对方盖的，在租赁的合约上完全没有争议，自然东雨也无法获得赔偿金。

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