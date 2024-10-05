INFINITE南优铉：「我不是性感，是可爱！」狂问全场粉丝「我的女人在哪里〜」

INFINITE成员南优铉於10月5日傍晚在台北举办《植木日4：TREE WORLD in Taipei》演唱会，对於自己遵守与粉丝们的约定很快再度访台，南优铉相当有自信的表示，自己是非常帅气的人。

南优铉从准备的开场影片就别出心裁，以「Master南优铉」身分来发言，更表示在各个星球平行时空有著很多个他，每一个都拥有不同的特长。接著南优铉穿著水钻装饰的闪亮红色格纹外套，搭配牛仔喇叭裤登场，一开场就带给粉丝们一曲「你的男人」，让全场一千六百位粉丝陷入疯狂。大家也在一开场就让南优铉看到应援的手幅，让南优铉用中文大呼粉丝「可爱」。



他表示能够这样与台湾的INSPIRIT见面，让他非常开心，也称粉丝们总是不缺席他的演出，应该每位都称得上是看演唱会的达人。南优铉更相当用心录制每一段影片，亲自指导粉丝们歌曲的应援法，全场粉丝们也非常配合，完美互动。粉丝们大赞他性感，没想到他对这个形容词不适很满意，赶紧说「我不是性感，是可爱！」让全场大笑起来，切合新歌主题，南优铉更一直向全场粉丝喊著「我的女人在哪里？」让粉丝们心动不已。



换上了第四套服装的南优铉，为了照顾最后排区域的粉丝们，特别从场地侧边的观众席登场，让最后排的粉丝们也能近距离看见他，接著他就在观众席慢慢地走著，几乎一连唱了三首歌都在舞台下，让大家看得相当满足，接下来演唱动感快歌「A Song For You」，从台下走回台上，并且不断重复精彩的副歌段落，接著他更引导粉丝站起来一起high，成功炒热全场气氛。



南优铉全场带来了将近25首歌曲，还包含尚未正式公开的歌曲，他表示自己的创作也都是写下自己人生经历的歌曲，想要尽快与粉丝们分享，所以放入了本次演出的歌单之中，就连歌词还尚未创作完成的歌曲，他也在台上哼唱给大家听，美声表现让INSPIRIT听得相当陶醉。



南优铉最后感性表示，非常感谢大家抽出时间来看他的演出，托大家的福让他能够站在舞台上，能够演唱歌曲，能够创作歌曲，能够用这些方式传达自己的心情，所以INSPIRIT粉丝们对他而言，是不能没有的存在，也是给予他力量的泉源，真心感谢每一位支持他的粉丝。



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