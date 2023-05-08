车太铉搞笑声音出演《Running Man》！宋智孝&梁世灿打给金武烈等人，最后来的人竟然狮子大开口XD

《Running Man》昨（8）日播出的EP.653，又有其他艺人声音出演啦，而且还不少位，包括车太铉、金武烈、朱宇宰、金淑……

《Running Man》成员们分三组，其中一个任务是要找艺人朋友或市民完成。池锡辰、刘在锡与金钟国这组打给曹世镐没接，说要柳演锡和全道嬿但没电话，最后打给老熟人车太铉。车太铉一听到金钟国说正在拍《Running Man》要找他吃饭，马上回应：「看来满无聊的啊今天。」意图「事实爆击」让三人觉得生气又好笑。



宋智孝和梁世灿打给申河均、金武烈、朱宇宰、申奉仙、金淑、张度练、朱宇宰、Code Kunst、黄帝圣、Crush、郑埻夏、李德华与张允柱！共13个人不是没接就是有行程或人不在附近（江南）。最好笑的是金武烈说他才刚离开位在江南的美容室，宋智孝直接说：「真是的，好可惜，你应该联络我啊！」自己讲出来都觉得好笑。



宋智孝与梁世灿的任务是要「完成艺人朋友的任务」，没想到最后来的人竟然狮子大开口XD，那人是来过几次《Running Man》，且HAHA一起固定《玩什么好呢？》的李伊庚。李伊庚愿望竟是「给我四千万」（约台币91.7万、23.4万港币），不然就是拿梁世灿信用卡去买名牌。智孝、世灿虽然倍感荒唐，但也只能先讨好这位好不容易请来的艺人朋友XDD。



讨价还价的过程中，智孝、世灿还和HAHA与全昭旻结盟，场面莫名其妙转换成了HAHA的地狱，因为大家都在吃醋HAHA到底比较喜欢《Running Man》还是《玩什么好呢？》，HAHA想反驳却又总是替自己挖更多洞。



李伊庚最后决定了愿望「请现场工作人员吃饭或喝咖啡」，梁世灿回应：「你什么时候这么在意形象了？」HAHA马上帮李伊庚讲话，结果换全昭旻不开心了XDD，「HAHA到底比较喜欢《Running Man》还是《玩什么好呢？》」这话题又开始没完没了。



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