《车贞淑医生》狗血又有趣！观众新推测：恩绪不是徐仁豪亲女儿

集齐了不伦恋、私生子等狗血元素的《车贞淑医生》真的很好看！

《车贞淑医生》主要围绕苦情媳妇车贞淑（严正化 饰）的绝地反击展开，当了20年的家庭主妇却发现自己似乎在这个家中可有可无，当初为了爱情牺牲了自己的事业，任劳任怨了20年，上至高堂下至子女，可谓照顾得无微不至，出得了厅堂下得了厨房。 哪知生病了才发现老公和婆婆完全没把你当回事，於是车贞淑决定反击了，狠狠刷了老公的卡把自己从里到外、从上到下打扮了一番并重回职场。 然而万万没想到，自己不仅和儿子、老公在一家医院工作，老公的小三还是自己的上司！整部剧笑点和冲突齐头并进，让人看得根本停不下来。



第8集中车贞淑终於发现发现了老公出轨的事实，并离家出走了！（谁看了不喊一句：欧尼帅气，要什么男人，还是搞事业最香！）而另一边徐仁豪（金炳哲 饰）为了守护家庭决定和崔胜熙（明世彬 饰）一刀两断，可是两人又育有女儿恩绪（苏雅琳 饰），似乎分手真的没那么容易。

就在徐仁豪夹在发妻、情妇之间摇摆不定的时候，不少观众推测恩续很有可能不是他的亲生女儿。 之所以大家会这么认为是因为剧中怀了男演员孩子的产妇所说的话，产妇（姜智英 饰）对男演员坦白：「欧巴并不是孩子的爸爸，这是我前男友的（孩子）。」 这段内容很有可能就是在暗示恩续并非是徐仁豪的女儿，观众们进一步猜测崔胜熙和徐仁豪虽然在美国如胶似漆，但徐仁豪返回韩国后崔胜熙很有可能与其他男人发生了一夜情，因此才怀孕生下了恩续。 崔胜熙一直想要组建一个家庭，又觉得女儿需要一个爸爸，就骗徐仁豪是孩子的父亲。 事情发展到最后一定是两人去做了亲子鉴定，徐仁豪与崔胜熙因此事决裂。



当然这只是观众们的猜测，故事到底会如何发展我们还需继续等待。 不过不少网友都呼吁车贞淑能够狠心离婚，狠甩渣男。

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