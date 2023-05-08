SEVENTEEN 公开5月定期聚会合照！每个月都有主办人和主题，缺席的话罚款是1000万！

8日凌晨，SEVENTEEN 在推特上传了「定期聚会」的照片。

为什么 SEVENTEEN 会有定期聚会？是因为成员们原本总是黏在一起，但年初有了个人活动＋休息时间，不能见面的时间突然变多了，所以成员们决定每月进行私人聚会。每个月的聚餐由该月主办的成员决定主题、菜单和场地等，不管有什么事情都必须参加，迟到需要罚钱，缺席的罚款是1000万韩币。



5月由 THE 8 举办，主题似乎是英雄本色，成员们全部都是黑色造型，还戴上金项炼＋墨镜，桌上也放了许多茅台酒。圆佑也在 weverse 留言：「虽然是我们成员们，但真的是为了contents疯狂的一群人。」7日签售会结束后，成员们就都直接换上了衣服 XD



队长 S.COUPS 也在 weverse 预告：「下一位主办是 S.COUPS，著装要求是睡衣。」让许多粉丝都相当期待！



SEVENTEEN 在上个月24日发行迷你10辑《FML》，昨日结束爲期两周的活动。成员们也在官方推特上留言：「感谢大家在这两周里对我们的支持和喜爱，虽然 FML 活动结束了，但我们 SEVENTEEN 今后也会继续前进。」而另一首主打歌〈F*ck My Life〉也在今日凌晨公开。

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