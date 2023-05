SEVENTEEN 公开5月定期聚会合照！每个月都有主办人和主题，缺席的话罚款是1000万！

8日凌晨,SEVENTEEN 在推特上传了「定期聚会」的照片。

为什么 SEVENTEEN 会有定期聚会?是因为成员们原本总是黏在一起,但年初有了个人活动+休息时间,不能见面的时间突然变多了,所以成员们决定每月进行私人聚会。每个月的聚餐由该月主办的成员决定主题、菜单和场地等,不管有什么事情都必须参加,迟到需要罚钱,缺席的罚款是1000万韩币。



5月由 THE 8 举办,主题似乎是英雄本色,成员们全部都是黑色造型,还戴上金项炼+墨镜,桌上也放了许多茅台酒。圆佑也在 weverse 留言:「虽然是我们成员们,但真的是为了contents疯狂的一群人。」7日签售会结束后,成员们就都直接换上了衣服 XD



