GOT7朴珍荣今日入伍，剃平头也帅气！之后还是有剧可以追，与卢正义搭挡的新剧‎《魔女》已拍好！

8日，朴珍荣的所属社BH娱乐在官方 IG 上传：「朴珍荣演员今天入伍了，直到以更好的面貌再次与粉丝们见面的那天爲止，请大家多多支持和鼓励。」并上传他寸头的照片。

公开的照片中，朴珍荣身穿连帽拉炼外套，对著镜头摆出 V 的姿势，虽然微微地皱著眉头，但依旧耀眼。



此前，朴珍荣通过亲笔信传达入伍消息，并表示：「爲了履行国防义务，我要入伍了。虽然大家都很担心，但自从和大家见面后，反而觉得更加平静和踏实了。」朴珍荣在接受基础军事训练后，将作爲陆军现役军人履行国防义务，并预计在2024年11月退伍。



朴珍荣在2014年以 GOT7 成员出道，并推出多首脍炙人口的歌曲，2021年朴珍荣与「BH娱乐」签约，专注在演员领域上发展。上个月，他以电影《失控正义》一人分饰两角精湛的演技，荣获《第59届百想艺术大赏》电影部门的「男子新人演技赏」，同时还赢得「TikTok人气赏」。他也表示：「退伍回来后也请多多关照，我认爲现在才刚刚开始，我会像尊敬的前辈们一样长久地演戏。」



不过...之后还是朴珍荣的有作品可以看啦！与卢正义主演新漫改剧《魔女》已在日前杀青，该剧改编自姜草作家的同名漫画，讲述一个男人爱著一个叫做「魔女」的女人的故事。他在剧中饰演「李东镇」，主修统计学，大学毕业后成为享受最高待遇的数据分析家。



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