SEVENTEEN 公開5月定期聚會合照！每個月都有主辦人和主題，缺席的話罰款是1000萬！

8日凌晨，SEVENTEEN 在推特上傳了「定期聚會」的照片。

為什麼 SEVENTEEN 會有定期聚會？是因為成員們原本總是黏在一起，但年初有了個人活動＋休息時間，不能見面的時間突然變多了，所以成員們決定每月進行私人聚會。每個月的聚餐由該月主辦的成員決定主題、菜單和場地等，不管有什麼事情都必須參加，遲到需要罰錢，缺席的罰款是1000萬韓幣。



5月由 THE 8 舉辦，主題似乎是英雄本色，成員們全部都是黑色造型，還戴上金項鍊＋墨鏡，桌上也放了許多茅台酒。圓佑也在 weverse 留言：「雖然是我們成員們，但真的是為了contents瘋狂的一群人。」7日簽售會結束後，成員們就都直接換上了衣服 XD



隊長 S.COUPS 也在 weverse 預告：「下一位主辦是 S.COUPS，著裝要求是睡衣。」讓許多粉絲都相當期待！



SEVENTEEN 在上個月24日發行迷你10輯《FML》，昨日結束爲期兩週的活動。成員們也在官方推特上留言：「感謝大家在這兩周裡對我們的支持和喜愛，雖然 FML 活動結束了，但我們 SEVENTEEN 今後也會繼續前進。」而另一首主打歌〈F*ck My Life〉也在今日凌晨公開。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞