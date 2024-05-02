HYBE五首「新歌」的最新战况！神仙打架：SEVENTEEN、Zico&Jennie、NewJeans中间夹著IVE

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近期HYBE与ADOR闵熙珍大战激烈，不晓得是否有对旗下歌手团体的回归造成正面或者负面的影响，也有粉丝担心因为关注此事导致本命回归都不被大众看见，大家又是怎么想的呢？

我们就来看看HYBE旗下的歌手团体发布新歌后的最新战况吧！（所属公司跟子公司我也会写出来的）今早目前有五首歌曲在youtube上的发烧TOP.10中。（#数字为当下排行）

（截图时间为2024年5月2日上午10:50，此纪录为台湾网域）



▼SEVENTEEN〈MAESTRO〉MV，观看次数：2295万（所属HYBE旗下子公司PLEDIS娱乐）#1



▼Zico〈SPOT!〉MV feat. Jennie，观看次数：2044万（所属HYBE旗下子公司KOZ娱乐）#2



▼IVE〈HEYA〉MV，观看次数：2100万（所属STARSHIP娱乐）#3



▼NewJeans 先行曲〈Bubble Gum〉MV，观看次数：1977万，5月24日将以主打歌〈How Sweet〉回归（所属HYBE旗下子公司ADOR）#4



▼SEVENTEEN的主唱小分队〈青春赞歌〉纯享版，观看次数：93万，5月24日再出MV。#5



▼(G)I-DLE雨琦〈FREAK〉MV，观看次数：1835万（所属Cube娱乐）#6



▼SEVENTEEN的HIPHOP小分队〈LALALI 〉纯享版，观看次数：72万，5月10日再出MV。#10



目前SEVENTEEN与IVE的两首主打歌战况非常激烈，随时都会超越对方的观看纪录，持续飙升中。





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