太感动！IU 一眼认出「10年没见的粉丝」还直接喊出他的名字，网友：「知恩真的好宠粉」

电影《Dream》在日前上映，主演朴叙俊、IU 等人也在韩国的电影院进行舞台问候，与影迷相见欢。

近日，就有一位时隔10年再次见到 IU 的粉丝分享一段影片。在舞台问候时 IU 一看到她就露出惊讶的表情并叫出她的名字：「哦！Rise！你过得好吗？你一点都没变！还是那么漂亮，你过得好吗？」粉丝：「嗯嗯！我非常想你啊！」IU 表示自己也是，粉丝又问 IU 还记得他是谁吗？IU 又叫了一次她的名字：「Rise！」粉丝：「我好想你啊...」IU：「我也是！」从影片中可以感受到粉丝听到 IU 记住她的名字时，激动的心呀～

10年ぶりに会ったのに、目が合った瞬間名前を呼んでくれる記憶力が凄いIUちゃんㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ♡♡やばい死ねる。。



거의 10년 만에 만났는데 팬이름 바로 불러 주는 기억력이 대단한 아이유님 ㅠㅠㅠㅠ♡♡♡



[2023.05.06] #드림 무대인사 롯데시네마 김포공항점 #아이유 #IU pic.twitter.com/bgxJ19MWGq — 리사 (@risarisa9393) May 6, 2023

而 Rise 也在推特写道：「我和 IU 同岁，还是高中生的时候，第一次一个人去韩国送了手写信……我记得第一次打招呼的时候，收到 IU 给的芦荟汁，感觉就像昨天一样。真的一样漂亮、多情、可爱，喜欢上 IU 真的很幸福，太爱你了。♡ 呜呜呜。」推特的头贴还是和 IU 的合照呢！

내가 아이유 동갑이고 고동학생때 처음으로 혼자 한국에 가서 편지를 전했어여…처음 인사했을 때 아이유한테 알로에주스 받았던것 어제 일처럼 기억합니다. 그대로 예쁘고 다정하고 사랑스럽고…아이유를 좋아하게 되어 정말로 행복해요 너무너무 사랑합니다♡ㅠㅠㅠ — 리사 (@risarisa9393) May 6, 2023

影片一公开，也在韩网友发热烈讨论。网友纷纷表示：「如果我是粉丝的话，我会哭的」、「看来是值得感谢的粉丝啊！时隔10年才见面居然认出来了...应该很感动吧」、「每次看到 IU 对粉丝们说的话，都会感动不已」、「时隔10年才见面，连名字都记得，真了不起」、「果然是我们知恩 呜呜呜」、「温柔的李知恩，我要晕过去了」、「我..我..有罪的人」等等。



另外，IU 也开始拍摄与朴宝剑搭挡的新剧《您辛苦了》，该剧以「四季」形式讲述於1950年代济州岛出生的「爱顺」和「关植」一生的故事。由《我的大叔》金元锡导演执导，《山茶花开时》林尚春编剧执笔。



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