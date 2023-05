ATEEZ出道5年首度来台! 终於约定7月8日在南港展览馆相见! 售票时间看这里

出道五年,八位海盗终於要献出台湾初体验!韩国超人气男团「ATEEZ」在1日闪电宣布亚洲巡回演唱会,台北站确定7月8日在南港展览馆举行,主办单位正式公布票价以及售票详情,成员们都超级期待台北行,除了能与台湾的「ATINY」(ATEEZ粉丝昵称)相见,「传说中的美食」更是不能错过!

ATEEZ为韩国KQ娱乐旗下的八人男团,由弘中、星化、润浩、吕尚、伞、旼琦、友荣、钟浩所组成,於2018年10月24日出道,团名为「A TEEnager Z」的简称。时隔4个月达成了世界巡演门票售罄的里程碑,每每推出单曲或专辑都屡创佳绩,在美国Billboard告示牌排行榜更直冲上位,不但达成百万张销售纪录,更升级为韩团百万俱乐部的一员,「THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL」世界巡回於去年10月从韩国揭开序幕,历经美国、日本以及欧洲后,本月重返日本东京与神户,宣布下个月将霸气回归乐坛,全球的ATINY也相当期待他们的最新作品;即将於7月开始的亚洲巡回,从7月8日的台北站出发,之后将前往香港、曼谷、新加坡、马尼拉等全部共5座城市,对於出道以来一直苦无机会造访台北的成员们来说,这次亚洲巡回终於能与台湾ATINY见面是最开心的事。



2023 ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN TAIPEI将於7月8日(星期六)晚间7点在南港展览馆1馆举行,演唱会门票将於5月12日(星期五)中午12点在KKTIX及全家便利商店全面开售,票价为新台币6200、5300、4000、3000元等四种,而购买6200票卷可以用100元加价购升级为ATINY VIP获得完整的粉丝福利。ATINY VIP将於6/6中午12点开卖。

活动名称:2023 ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN TAIPEI

演出日期:2023/07/08 19:00

演出地点:台北南港展览馆1馆

售票系统:KKTIX及全家便利商店Famiport

票价:6200/5300/4000/3000

购买6200票卷可以用100元加价购升级为ATINY VIP获得完整的粉丝福利

演唱会票券5/12 中午12点开卖

ATINY VIP升级加价购6/6 中午12点开卖

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻