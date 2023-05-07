ATEEZ出道5年首度来台! 终於约定7月8日在南港展览馆相见! 售票时间看这里

出道五年，八位海盗终於要献出台湾初体验！韩国超人气男团「ATEEZ」在1日闪电宣布亚洲巡回演唱会，台北站确定7月8日在南港展览馆举行，主办单位正式公布票价以及售票详情，成员们都超级期待台北行，除了能与台湾的「ATINY」（ATEEZ粉丝昵称）相见，「传说中的美食」更是不能错过！

ATEEZ为韩国KQ娱乐旗下的八人男团，由弘中、星化、润浩、吕尚、伞、旼琦、友荣、钟浩所组成，於2018年10月24日出道，团名为「A TEEnager Z」的简称。时隔4个月达成了世界巡演门票售罄的里程碑，每每推出单曲或专辑都屡创佳绩，在美国Billboard告示牌排行榜更直冲上位，不但达成百万张销售纪录，更升级为韩团百万俱乐部的一员，「THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL」世界巡回於去年10月从韩国揭开序幕，历经美国、日本以及欧洲后，本月重返日本东京与神户，宣布下个月将霸气回归乐坛，全球的ATINY也相当期待他们的最新作品；即将於7月开始的亚洲巡回，从7月8日的台北站出发，之后将前往香港、曼谷、新加坡、马尼拉等全部共5座城市，对於出道以来一直苦无机会造访台北的成员们来说，这次亚洲巡回终於能与台湾ATINY见面是最开心的事。



2023 ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN TAIPEI将於7月8日（星期六）晚间7点在南港展览馆1馆举行，演唱会门票将於5月12日（星期五）中午12点在KKTIX及全家便利商店全面开售，票价为新台币6200、5300、4000、3000元等四种，而购买6200票卷可以用100元加价购升级为ATINY VIP获得完整的粉丝福利。ATINY VIP将於6/6中午12点开卖。

活动名称：2023 ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN TAIPEI

演出日期：2023/07/08 19:00

演出地点：台北南港展览馆1馆

售票系统：KKTIX及全家便利商店Famiport

票价：6200/5300/4000/3000

购买6200票卷可以用100元加价购升级为ATINY VIP获得完整的粉丝福利

演唱会票券5/12 中午12点开卖

ATINY VIP升级加价购6/6 中午12点开卖

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