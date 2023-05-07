SEVENTEEN「孙悟空challenge」：罗PD和企鹅PENGSOO都来了，最后一组全场最佳XD
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SEVENTEEN「孙悟空challenge」：罗PD和企鹅PENGSOO都来了，最后一组全场最佳XD

明星   2023年5月7日   星期日09:15   Tracy  

（封面图源：twitter@pledis_17）

SEVENTEEN新曲《孙悟空》在K-POP圈掀起挑战热潮。

4月29日SEVENTEEN携第十张迷你专辑《FML》重磅回归，本次带来了双主打曲《FML》和《孙悟空》（《SUPER》），尤其是后者因编舞气势滂薄，强劲有力而备受好评，K-POP界也掀起了挑战风，SEVENTEEN也找来了让所有粉丝眼前一亮的「帮跳团」。

BIGBANG太阳
梦幻联动这不就来了！！太阳超适合这种自信且游刃有余的舞步啊！！

PENGSOO
人类挑战赛已经无法满足SEVENTEEN了，於是找来了全韩国最著名的企鹅PENGSOO陪大家一起热舞。 别说，企鹅卡点还真是很准呢！

罗暎锡PD
罗PD你若是被绑架了，请眨眨眼（笑）！话说，SEVENTEEN为了让罗PD跟上节奏也是煞费苦心吧，应该是挑了个最简单的动作，生怕PD跟不上啊！！

Kep1er多娟&永恩
女孩子跳起来也很有味道，帅哥靓女同框就是那么养眼！！

MONSTA X亨源
帅哥们的PARTY！！！

保镳大哥
哈哈哈哈，虽然没有什么大动作，但看得出来两位大哥还蛮享受这个舞台的！！！还是太宠DK了，陪他一起玩！！！

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