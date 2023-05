ATEEZ出道5年首度來台! 終於約定7月8日在南港展覽館相見! 售票時間看這裡

出道五年,八位海盜終於要獻出台灣初體驗!韓國超人氣男團「ATEEZ」在1日閃電宣布亞洲巡迴演唱會,台北站確定7月8日在南港展覽館舉行,主辦單位正式公布票價以及售票詳情,成員們都超級期待台北行,除了能與台灣的「ATINY」(ATEEZ粉絲暱稱)相見,「傳說中的美食」更是不能錯過!

ATEEZ為韓國KQ娛樂旗下的八人男團,由弘中、星化、潤浩、呂尚、傘、旼琦、友榮、鍾浩所組成,於2018年10月24日出道,團名為「A TEEnager Z」的簡稱。時隔4個月達成了世界巡演門票售罄的里程碑,每每推出單曲或專輯都屢創佳績,在美國Billboard告示牌排行榜更直衝上位,不但達成百萬張銷售紀錄,更升級為韓團百萬俱樂部的一員,「THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL」世界巡迴於去年10月從韓國揭開序幕,歷經美國、日本以及歐洲後,本月重返日本東京與神戶,宣布下個月將霸氣回歸樂壇,全球的ATINY也相當期待他們的最新作品;即將於7月開始的亞洲巡迴,從7月8日的台北站出發,之後將前往香港、曼谷、新加坡、馬尼拉等全部共5座城市,對於出道以來一直苦無機會造訪台北的成員們來說,這次亞洲巡迴終於能與台灣ATINY見面是最開心的事。



2023 ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN TAIPEI將於7月8日(星期六)晚間7點在南港展覽館1館舉行,演唱會門票將於5月12日(星期五)中午12點在KKTIX及全家便利商店全面開售,票價為新台幣6200、5300、4000、3000元等四種,而購買6200票卷可以用100元加價購升級為ATINY VIP獲得完整的粉絲福利。ATINY VIP將於6/6中午12點開賣。

活動名稱:2023 ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN TAIPEI

演出日期:2023/07/08 19:00

演出地點:台北南港展覽館1館

售票系統:KKTIX及全家便利商店Famiport

票價:6200/5300/4000/3000

購買6200票卷可以用100元加價購升級為ATINY VIP獲得完整的粉絲福利

演唱會票券5/12 中午12點開賣

ATINY VIP升級加價購6/6 中午12點開賣

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞