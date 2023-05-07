实力派联手的复仇新剧《有利的诈欺》角色海报！无法共情的骗子「千玗嬉」共情过度的律师「金东旭」

最爱这种主角性格坏坏、不走常规路线的人设，看完「预告」变得非常期待开播，千玗嬉跟金东旭两位实力派的火花肯定相当精采～！

tvN 全新月火剧《有利的诈欺》公开了两位主角千玗嬉&金东旭的个人海报，各方面都极与极的性格相互碰撞，让人格外好奇他们合作起来会产生什么样的火花。



剧情讲述无法感同身受的诈骗犯和过度感同身受的律师，两个完全不同的人向绝对的恶展开刺激的共助复仇剧。



▼首波预告：



▼第二版预告：



【人物简介】

▼千玗嬉饰演无法感同身受（共情）的天才诈骗犯「李露芽」，幼时以背诵天才少女闻名，却因谋杀罪而入狱，人人称他为恶女或是精神病患者，只记得她从天才少女变成了可怕的杀人魔，拥有天使面孔、内心却冷酷无情的危险人物，这样的她正在计划著一场惊天大骗局。



▼金东旭饰演与李露芽性格完全相反、过度感同身受（共情）的律师「韩武英」，因无法理解别人的心情而过度投入，共感能力特别强烈，当看到别人受伤就会自认为身体也出现伤口的症状，患有过度同理心综合症。正因如此他反而拥有极强的洞悉力和推理能力，再加上他打动人心的谈话技巧，是利益至上只在乎赢和成功的合法吸血鬼。



《有利的诈欺》预计在5月29日20:50首播。

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