金宇彬主演Netflix《末日骑士》下周公开！《刘QUIZ》预告将与好友李光洙电话连线，并重现《继承者们》名台词

好奇金宇彬更多未公开的故事？那就要锁定下周播出的《刘QUIZ》罗！

改编自同名网漫《末日骑士》的Netflix同名剧集将於下周五（12日）公开。剧情描述一群外号「末日骑士」的快递员不顾生命危险，在污染严重且严格划分社会阶级的反乌托邦世界运送必需品的故事。由金宇彬、宋承宪、姜有晳、李絮等主演。

在电视剧公开前，金宇彬已完成tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》与刘在锡、曹世镐相遇。这是他继去年（2022年）《偶然成为社长2》后睽违1年再度出演综艺。从学生时期就怀抱著模特儿梦想的金宇彬，做了许多准备：一天吃一盘鸡蛋、还随身携带鸡胸肉和保健品。

看到「传说中的入学考贴文」，金宇彬害羞了，他朝著梦想勇往直前的模样，让人感受到他的努力。说到金宇彬的好友，不得不提到李光洙。两人直接在节目中电话连线，李光洙称赞金宇彬是「很有男人味的弟弟」。金宇彬陆续出演过不少作品，其中一部不得不提2013年的《继承者们》啦！他重现当时的「名台词」，容易害羞的他说完台词只能跑到墙边「思考人生」！XD

因为健康因素，金宇彬曾休息过一段时间，他透露自己当时的心境：「很害怕」。连续写了14年或15年日记的他，本来都是写比较「夸张」的内容，某个瞬间开始，之前认为理所当然而错过的东西，比如「昨天一天吃了三餐」这种，成为他书写的对象。

另外，金宇彬於2017年被诊断出鼻咽癌，随后立即暂停演艺工作、全心投入治疗。去年（2022年）以《我们的蓝调时光》回归小萤幕，并出演电影《外星+人1》、综艺《偶然成为社长2》。希望未来可以看到金宇彬更多作品！

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