《坏妈妈》堂堂检察官变回7岁小孩！李到晛身心退化绝食多日，开口第一句就令罗美兰陷入崩溃（EP.3）

李到晛、罗美兰、安恩真、刘仁秀等主演的JTBC新剧《坏妈妈》上周开播大获好评，第3集收视率继续升到5.7%。 强豪在上集结尾经历严重车祸，最可怕的是，共犯之一竟是他最熟悉的人...

《坏妈妈》是一部感动人心的治愈喜剧，讲述爲了遗腹子拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外失忆而成爲孩子的儿子「强豪」寻找失去的幸福的故事。



*以下内容包含《坏妈妈》第3集关键内容！



妈妈的那句话

强豪被医生从鬼门关拉回来，在妈妈的照顾下昏迷数月后终於转醒，但全身麻痹、只有7岁之前的记忆，且奇怪地不肯吃饭。 英顺换著花样喂他都无济於事，见他因饥饿昏倒以为他放弃求生意志，又急又气地破口大骂。

强豪终於开口：「吃太饱就会想睡觉，想睡觉就无法读书。」 英顺想起这是她对童年强豪说过的话，才明白自己给小孩造成多么重的心理阴影，后悔大哭著说：现在不用读书了，拜托你吃饭吧！



幕后指使者！

更令人震惊的是，原来那场车祸并非意外，幕后黑手正是吴太秀与女儿吴河英！吴太秀本想杀死握有自己把柄的强豪、与友壁集团划清界限，不料强豪命大活了下来，令吴河英十分慌张。



美珠遭到背叛

美珠和同事一起开的美甲店生意越来越好，然而某一天对方突然失去联络，店也被偷偷卖给了别人。 美珠这才惊觉被骗，一夕之间失去了全部积蓄。



渗识死性不改

方渗识因为偷盗坐牢，父母以为他刑期结束就可以重新做人，怎料他出狱第一件事竟是从母亲手里骗走500万韩元，就连尽孝心的礼物戒指也是偷来的，令父母气不打一处来。

不过渗识对美珠的感情一直没变，虽然美珠仍然对他没感觉XD美珠说他坐牢只是被坏蛋利用，渗识语重心长道：「最严重的罪就是傻傻地被骗。」 似乎令美珠想到一直以为妈妈在美国的小孩，心里很不是滋味。



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