新女团「VVS」团名连两撞！VANNER粉丝VVS气炸：知情还照用！

22日甫出道的女团「VVS」团名引起争议，撞了2019年出道的前辈团VANNER粉丝名「VVS」，粉丝VVS正利用X（原Twitter）等管道严正抗议。

女团VVS（韩文븨븨에스）是娱乐公「MZMC」打造的第一组艺人，代表是曾和RIIZE、太妍、EXO等顶级K-POP艺人合作的美籍制作人布莱恩汤姆森（브라이언 톰슨이），因制作人为外籍而受到关注，但更受到讨论的是「撞名」争议。



「VVS」英语名和2019年出道的男团VANNER粉丝名「VVS」撞，甚至撞了2023年出道的男团「VVS」（韩文브이브이에스），三者全都是借用钻石净度等级中的VVS 级（极轻微瑕）取名。布莱恩汤姆森在女团VVS出道Showcase上，亲自说明五年前就开始用VVS作为主题，有钻石的意义也有versus的「对决」之意，并表示「在很多情况下VVS名字会重复，若出现混乱会再做讨论」。



▼VANNER



▼男团VVS



布莱恩汤姆森的解释让VANNER粉丝更加无法接受，因为VANNER粉丝名订为VVS是六年前2019年就订好，在K-POP甚至整个韩国社会都如此重视前后辈秩序的情况下，MZMC还照用，而这也不是「不知情」就能开脱，毕竟搜寻就知情，去年VANNER《Show Champion》一支舞台还特别被冠上「배너(VANNER) & VVS」，字幕加上了VVS响亮的应援内容。



VANNER粉丝在X等社群发起hashtag「VVS_IS_VANNER_FANDOM」、「VVS는_배너의_소중한_팬덤」，一度冲上南韩流行趋势，严正指责MZMC的行为。不少路人也批评MZMC「没有商业道德」、「很无赖」，跟著抱屈。



다이아몬드 컨셉은 그렇다 쳐도 저쪽은 팬덤명 의미까지 겹치는데? 5년 전부터 준비하셨다는데 븐틴세는 10년 전에 샤다로 데뷔했고 저쪽은 6년 전에 팬덤명 발표함 제발 그룹명 팬덤명 짓기 전에써치 좀 하시길 이제 막 데뷔한 멤버들은 뭔 잘못이야#VVS는_배너의_소중한_팬덤 #VVS_IS_VANNER_FANDOM https://t.co/ooqC0KOb7C pic.twitter.com/708Op0AMBa — 209 (@codelle209) April 24, 2025

其实除了「VVS」出现撞名争议外，知名公司STARSHIP娱乐旗下自己艺人间也闹撞名，‎新女团KiiiKiii韩文「키키」撞了MONSTA X基现的昵称「키키」（KiKi）‎；2022年出道的大型女团「tripleS」（트리플에스）撞了二代经典男团SS501的粉丝名「Triple S」（트리플에스），SS501甚至早用过Triple S当新队名出道。这两团KiiiKiii和tripleS都没有因争议改变团名。

去年出道即爆红的ILLIT粉丝名一度取成LILLY（릴리）和前辈NMIXX 成员Lily（릴리）撞名，改了「LILLYs」又和BLACKPINK Lisa的粉丝名「LILIES」撞，最后取成「GLLIT」就不再有争议。大势男团TOMORROW X TOGETHER（TXT） 出道时也发生过，粉丝名订为「Young One」，结果撞了少女时代Tiffany的粉丝名「YoungOnes」，后来订为「MOA」。

顺带一提，稍早VANNER与原公司VT娱乐宣布结束合约，与合作管理之公司KLAP娱乐的合约同时也要於5月底结束。突如其来的消息让粉丝非常错愕，毕竟粉丝都知道VT娱乐规模非常小，仅一个代表和VANNER五人，后来爆红才合作KLAP娱乐共同管理，VT娱乐与VANNER革命情感部普通，2023年5月KLAP娱乐宣布签约时公布的也是三年约。部分粉丝不满公司为何在MZMC有纷争的情况下突然宣布终止合约。



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