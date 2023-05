李到晛&林智妍公开恋爱1个月被目击到甜蜜约会：两人去吃纯豆腐汤

林智妍和李到晛有在好好恋爱哦。

林智妍和李到晛因《黑暗荣耀》结缘,恋情曝光也只不过1个月,最近两人被路人偶遇约会场景。 据偶遇的网友透露,他在某知名的纯豆腐汤店碰到了前来吃饭的李到晛和林智妍,店主人看到林智妍真人后大赞她「好美」、「眼睛很漂亮」,还夸奖李到晛「声音很好听」。 林智妍和李到晛原本想要点饺子,但当天已经售罄,店主邀请他们下次来品尝。 同时网友还po出了两人的签名,两人帅气地签下了自己的名字,并附上了日期。



Jiyeon and Dohyun visited a restaurant together today. OP said they look so beautiful, Jiyeon got beautiful eyes and Dohyun got a wonderful voice.



Seems like they wanted to order dumplings but dumplings were sold out today, OP said they’ll make them delicious next time. pic.twitter.com/xo4l5iIsX4