李到晛&林智妍公开恋爱1个月被目击到甜蜜约会：两人去吃纯豆腐汤

林智妍和李到晛有在好好恋爱哦。

林智妍和李到晛因《黑暗荣耀》结缘，恋情曝光也只不过1个月，最近两人被路人偶遇约会场景。 据偶遇的网友透露，他在某知名的纯豆腐汤店碰到了前来吃饭的李到晛和林智妍，店主人看到林智妍真人后大赞她「好美」、「眼睛很漂亮」，还夸奖李到晛「声音很好听」。 林智妍和李到晛原本想要点饺子，但当天已经售罄，店主邀请他们下次来品尝。 同时网友还po出了两人的签名，两人帅气地签下了自己的名字，并附上了日期。



Jiyeon and Dohyun visited a restaurant together today. OP said they look so beautiful, Jiyeon got beautiful eyes and Dohyun got a wonderful voice.



Seems like they wanted to order dumplings but dumplings were sold out today, OP said they’ll make them delicious next time. pic.twitter.com/xo4l5iIsX4 — g (@jumyoungs) May 1, 2023

相关照片很快在网路上传播开来，引来广大网友的热议，大家纷纷表示：「小情侣去吃纯豆腐汤，怎么这么可爱」、「好喜欢这种公开恋爱，大大方方约会的情侣啊」等。

上周举办的第59届百想艺术大赏中，林智妍凭藉在《黑暗荣耀》中的绝佳演技荣获「最佳女配角奖」，上台发表获奖感言时她也不忘男友，表示「到晛谢谢你」。



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