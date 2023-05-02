网友真的管太宽了！VIVIZ Umji 公开数张旧照悼念文彬却遭网暴

女团VIVIZ成员Umji悼念好友文彬，却遭到了网暴。

5月1日严智公开了几张与已故好友、ASTRO成员文彬的旧照，照片中Umji（严智）和SinB（信飞）、ASTRO文彬、SEVENTEEN夫胜寛、IMFACT雄宰、THE ARK&UNI. T前成员李绣至文彬等「98Line」好友一起出镜，摆出各种各样的pose，每个人的脸上都挂著笑容。 哪知Umji公开照片没多久之后就遭到了一批网民的狙击，痛斥几人身为文彬的好友，却对他的痛苦和处境一无所知，更是利用「98Line」等美名消费文彬，以此来增加自己的曝光度。

文彬和挚友们到底有著怎样的回忆，度过了怎样的时间，又是如何在竞争激烈的爱豆世界中互相安慰、扶持著前行，除了当事人以外并不被粉丝、民众所熟知，此时部份网友却站在第三者的立场上去评断他们的友情，连好友之间的追悼也要指手画脚，属实是有些无理了。

相较於无理取闹的部份网友，更多的网友是在鼓励Umji，表示：「谢谢你分享旧照片」、「也请你一定要加油」、「姊姊，无论何时我都会在你身边」、「谢谢你分享旧照片，谢谢你能够坚持到现在」等。

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