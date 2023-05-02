强档韩剧《阿斯达年代记2》杀青宴影片释出！李准基轻搭申世景的背，与张东健同框：长发造型也太帅～

主演李准基、申世景、张东健，再加上今年爆红的韩剧《恋爱大战》金玉彬，强大的演员阵容真的让人好期待啊！

拥有强大世界观的 tvN 韩剧《阿斯达年代记2》的拍摄工作终於告一段落，剧组举行的杀青庆功宴上，李准基、申世景、张东健、金玉彬四位主演齐聚一堂为此祝贺。



▼释出的影片中，张东健和李准基站在中间亲密地搭肩，四位主演一起切蛋糕&吹蜡烛，李准基另一只手则轻轻搭在申世景的背上，几人看起来也透过这次的合作，关系变得更加亲近。

李准基登场，众人也称呼他为队长！为了这部续集，看来也是吃了不少苦，更是有著领人者的气魄，引领著整个剧组的氛围，是团队的人气王啊～。

《阿斯达年代记》讲述在假想之地「阿斯达」中农耕社会与理想国的诞生，以及在那里生活的人们彼此斗争与团结的爱情、神话、英雄故事。是电视剧中少有的崭新世界观，李准基（饰演 银歼、萨雅）、张东健（饰演 妥坤）、申世京（饰演 坦雅）、金玉彬（饰演 太遏何），续集将以妥坤占据王位，约8年后的世界为背景展开全新的故事线，官方表示希望能在今年度播出。

此外，《阿斯达年代记》也推出了 MMORPG 手游，下面是世界背景的海报&游戏画面截图





▼去年主演也为手游拍摄宣传影片：



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