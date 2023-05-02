李到晛&林智妍公開戀愛1個月被目擊到甜蜜約會：兩人去吃純豆腐湯
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李到晛&林智妍公開戀愛1個月被目擊到甜蜜約會：兩人去吃純豆腐湯

明星   2023年5月2日   星期二09:50   Tracy  

（封面圖源：IG@ldh_sky、@limjjy2）

林智妍和李到晛有在好好戀愛哦。

林智妍和李到晛因《黑暗榮耀》結緣，戀情曝光也只不過1個月，最近兩人被路人偶遇約會場景。 據偶遇的網友透露，他在某知名的純豆腐湯店碰到了前來吃飯的李到晛和林智妍，店主人看到林智妍真人後大讚她「好美」、「眼睛很漂亮」，還誇獎李到晛「聲音很好聽」。 林智妍和李到晛原本想要點餃子，但當天已經售罄，店主邀請他們下次來品嚐。 同時網友還po出了兩人的簽名，兩人帥氣地簽下了自己的名字，並附上了日期。

相關照片很快在網路上傳播開來，引來廣大網友的熱議，大家紛紛表示：「小情侶去吃純豆腐湯，怎麼這麼可愛」、「好喜歡這種公開戀愛，大大方方約會的情侶啊」等。

上周舉辦的第59屆百想藝術大賞中，林智妍憑藉在《黑暗榮耀》中的絕佳演技榮獲「最佳女配角獎」，上台發表獲獎感言時她也不忘男友，表示「到晛謝謝你」。

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