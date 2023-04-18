第二季最终回收视率远超越第一季！《模范计程车2》李帝勋：「最终回一结束就流下眼泪！」

《模范计程车2》日前送上大结局，除了特别演出的阵容引发话题讨论外，最终回的收视率也突破20％而成为SBS史上前3名的电视剧。男主角李帝勋也对此表达了感想。

李帝勋在日前访谈时对韩媒Sports Chosun表示，自己看了《模范计程车2》最终回的播出，并且还流下了眼泪。4月15日播出最终回的SBS金土电视剧《模范计程车2》描述表面上是计程车车行的公司「彩虹运输」，团队以金道基（李帝勋饰）司机为首，为投诉无门的被害者们进行复仇。第一季好评不断，第二季的表现更加亮眼，在最终回甚至飙到最高25.6％，也是2023年至今播出的迷你剧集中最佳收视率纪录。



李帝勋也表示自己当时知道能够演出第二季时，心情相当开心，能再度与「彩虹运输」的成员们合作，心中相当感慨。另一方面也担心第二季换了全新工作团队，需要重新培养默契。不过幸好作家编剧在第一季编写了第1〜10集，第二季也能够承袭之前的感觉，再度带给观众们痛快的复仇感。



而第二季似乎受到了更多人的喜爱，李帝勋表示在播出结束后，自己也接到了许多祝贺的电话，在拍摄期间也度过许多辛苦的时光，所以李帝勋在看到最终回剧情播出一结束，相当感慨也流下了眼泪。剧中的李帝勋化身正义使者金道基，用各种不一样的方式严惩加害者，而他也说明了延续第一季的型态与信念，第二季也希望在2集内就解决一个有深度的小故事。



《模范计程车2》的大成功，制作第三季也是势在必行，李帝勋也曾表示若能够确认制作他也相当期待能够再参与演出。

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