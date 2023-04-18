防弹少年团J-HOPE今日入伍，公开兵哥哥头

防弹少年团成员J-HOPE以兵哥哥头亮相。

4月18日J-HOPE将正式入伍履行国防义务。 17日他公开了自己的剃头照，为入伍做好了最后的准备。 照片里的J-HOPE将头发剪短，侧脸对著镜头露出浅笑。 同时J-HOPE还表示：「我会健康地去健康的回来。」



今日J-HOPE将通过位於江原道的陆军A师团新兵教育大队入伍，成为继大哥JIN之后第二个入伍的成员，他将在这里接受为期五周的基础军事训练，之后将会被分配至其他地方继续服役。

对於J-HOPE的入伍，早前防弹少年团所属经纪公司BIGHIT MUSIC已经表示很难确认他具体的入伍的时间和场所，今后也不会对外公开，不会举行任何官方形式的活动，并禁止粉丝前往现场送行。

入伍前几天，J-HOPE开直播和粉丝活动，向粉丝们表达了歉意。他在直播中表示：「一周之前还会经常想『要怎么办』，现在已经变成了『这样下去真的可以吗』，变淡然了。真的一周前我觉得很无力，什么都不想做，之前因为各种工作太忙了，突然休息下来就会让人觉得很乏力，所以没有联系你们，心情也不是很舒坦。」



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