aespa确定5/8回归，打破10个月空白期！曾因SM公司内斗推迟第三张专辑发行计划

SM娱乐昨日宣布女团aespa将在5月8日发行新专辑回归，在今年2月因公司经营权风波导致回归计划被推迟之后，终於透露新的动向。

aespa此次的回归距离去年7月发布的第二张迷你专辑《Girls》已经过去了约10个月。 aespa原本计划在今年2月20日回归，但由於SM娱乐爆发经营权纷争而被迫推迟。



SM娱乐代表李成秀2月通过YouTube发布影片，透露称aespa回归延期的原因是李秀满的「植树计划」对aespa回归曲目产生了不恰当的影响，遭到SM内部一致反对。



aespa上月公开了SMCU世界观的第三支影片《Girls（Don't you know I'm a savage）》，并於2月25日和26日在首尔蚕室体育馆举行了为期两天的演唱会「2023 aespa 1st Concert 'SYNK ： HYPER LINE'」，3月15日开始赴日本四大城市展开10场巡演，预计吸引11万名观众到场。



作为第四代女团的代表人物，aespa从出道曲《Black Mamba》到《Next Level》《Dreams Come True》《Savage》《Girls》《Goblin》等都取得大热的成绩，成为音源强者。 最近还为Apple TV+原创电影《俄罗斯方块》（Tetris）演唱OST歌曲《Hold On Tight》，获得了国内外粉丝的热烈反响。



aespa以独特的世界观和概念著称，每次回归都带来令人耳目一新的音乐和表演，令各国粉丝对这次时隔10个月的再次出发倍感期待。



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