林英雄演唱会收益超防弹少年团人均！韩国流行最新孝道：帮婆婆妈妈抢到他的演唱会门票
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林英雄演唱会收益超防弹少年团人均！韩国流行最新孝道：帮婆婆妈妈抢到他的演唱会门票

明星   2023年4月16日   星期日08:00   Tracy   3

（封面图源：YouTube@tvN）

韩国TROT界的「英雄」林英雄的价值超千亿（韩币，下同）。

综艺节目《自由的博士》日前播出了TROT帝王特辑，其中就提到了林英雄，称他是「坐在金钱堆上的TROT帝王」。 这段时间林英雄在韩国举办了巡回演唱会21场+5场安可演唱会，每场门票都全席售罄，到了一票难求的地步，据悉抢票期间等待人数超80万。节目中一位记者嘉宾更是透露业界称林英雄身价不可测，「他现在的价值已经超过了1000亿，光是演唱会的销售额就有305亿，防弹少年团的收益是7名成员平分，按个人收益来比较的话，林英雄要超过防弹少年团的成员们。」

据悉林英雄去年的广告代言费就超出了80亿，虽然广告代言费的需缴纳高额税金，不过即使按50%的税金来算，他一年的广告收益也有40亿入帐。 业界分析林英雄一年的演出、广告代言费、唱片收入超过500亿，而他个人YouTube频道的收入也不容忽视，其中所有影片的点击率合计超过20亿次，拥有1000万点击率的影片就有60支余，光是YouTube频道每个月就能为他带来10亿以上的收入。 此外，林英雄每月音源收入也超过30亿，是不折不扣的Young and Rich。

林英雄在韩国妈妈、婆婆们心目中就是「神」一样的存在，这也使得中老年圈中流行起了新孝道，帮妈妈抢到林英雄演唱会的就是孝顺的儿子、女儿（笑），年轻人压力也好大哦！！

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留言/评论
  • KA Hui Tan
    27分前
  • 最近看<離婚律師申晟瀚＞劇中三個好朋友在家唱歌時都有提到林英雄
    35分前
  • 大媽們的BTS不是叫假的🙈
    22分前
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