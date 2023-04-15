又可以在「百想」上看到他们！申东烨、秀智、朴宝剑将继续主持「第59届百想艺术大赏」
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又可以在「百想」上看到他们！申东烨、秀智、朴宝剑将继续主持「第59届百想艺术大赏」

韩剧   2023年4月15日   星期六15:47   Hui  

（封面图源：IG@baeksang.official、bogummy、skuukzky）

朴宝剑去年（2022年）以「百想」作为退伍后的第一个活动，时隔1年又可以在「百想」看到他了！

（图源：FB@BaeksangAwards）

「第59届百想艺术大赏」将於本月（4月）28日举行，过去一年最受瞩目的电影、电视剧、OTT、话剧等参与竞争，阵容超华丽，完整名单在‎这里‎

（图源：IG@baeksang.official）

而本届主持人由申东烨、秀智、朴宝剑担任，除了第57届适逢朴宝剑入伍期间，这是他们继第54届、第55届、第56届、第58届后第五次合作，「老搭档」在「百想艺术大赏」将如何活跃，表现备受期待。

值得一提的是，去年四月底退伍的朴宝剑以「第58届百想艺术大赏」为第一个公开活动。这段时间，他出演综艺节目《青春MT》、与新公司「The Black Label」签约、接演新剧《您辛苦了》，并开通官方Instagram帐号。

而秀智以《安娜》入围本届百想「视后」，提及选择出演时泪流满面：「经纪公司虽然担心却还是支持，很感谢」。新剧《李斗娜！》（《爱上姐姐的理由》）已杀青，将通过Netflix播出。

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