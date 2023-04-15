姐姐超辣！Jessi签约朴载范公司MORE VISION、公开全新双人简历照，霸气感言：「我的巅峰期尚未到来」

朴载范和Jessi昨日在音乐节惊喜宣布这一消息，今天就公开了全新简历照，两个人的气场真的超搭啊！

世界级Hip-Hop音乐节Rolling Loud近日在泰国芭达雅火热举办，接连3天的表演请来Cardi B、Chris Brown等多位知名歌手，韩国这边也有Jessi、朴载范、BIBI、Tiger Jk等参加。



昨天Jessi在现场演唱了《NUNU NANA》《What Type of X》《ZOOM等》人气歌曲，精彩表演引起尖叫不断！



朴载范与Jessi合作《Blue check》舞台，结束时惊喜宣布了MORE VISION签约Jessi的消息：通过后方大屏幕公开一段影片，Jessi展现傲人曲线和野性魅力，结尾与朴载范并排站在一起。 Jessi今日在IG公开这段影片，感性又霸气地写道：「在这个行业已经18年，我的巅峰期尚未到来。 新的开始、新的旅程。 期待上帝为我准备的未来。 感谢我的支持者们一直以来的耐心和忠诚。 现在，让我们开始吧，JAY！」



MORE VISION是朴载范辞去AOMG和H1GHR MUSIC代表职务后在去年3月成立的新经纪公司，目前旗下艺人有Honey J及舞团HolyBang等等。 今天通过SNS公开了全新拍摄的简历照，两个人站在一起气场真的很合拍！





Jessi和PSY公司P NATION的合约在去年7月到期，经过半年休养终於重新出发。 期待Jessi在新公司迎来新的人生巅峰！







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