李升基&李多寅结婚引爆各种争议：说好不去度蜜月却闪现新加坡，婚礼上还出现PPL

新婚的李升基、李多寅夫妇被拍到在新加坡游玩。

4月7日李升基和李多寅举办了豪华婚礼,早前他俩就公开表示因为李升基接下来要举办巡回演唱会,两人将不会去度蜜月。 然而婚礼后没过两天这对夫妻就被拍到现身新加坡,据拍照的路人称他有拜托李升基合影,但被对方拒绝,并强调李升基切切实实看到了他。 之后李升基和李多寅前往新加坡度蜜月的消息就在韩网上迅速传播开来。网友们评论称:「什么时候非公开变成全国公开的意思了?」、「看得出经纪公司的安保费花了不少钱」、「用公费去度蜜月?」、「李升基婚前形象多正面啊,一直都是正能量代表,现在却......」等。



#이승기#이다인, 신혼여행 NO→싱가포르 목격담 왜?#LeeSeunggi and #LeeDain said they wouldn't go on a honeymoon but why are they spotted in Singapore?



