李升基&李多寅结婚引爆各种争议：说好不去度蜜月却闪现新加坡，婚礼上还出现PPL

新婚的李升基、李多寅夫妇被拍到在新加坡游玩。

4月7日李升基和李多寅举办了豪华婚礼，早前他俩就公开表示因为李升基接下来要举办巡回演唱会，两人将不会去度蜜月。 然而婚礼后没过两天这对夫妻就被拍到现身新加坡，据拍照的路人称他有拜托李升基合影，但被对方拒绝，并强调李升基切切实实看到了他。 之后李升基和李多寅前往新加坡度蜜月的消息就在韩网上迅速传播开来。网友们评论称：「什么时候非公开变成全国公开的意思了？」、「看得出经纪公司的安保费花了不少钱」、「用公费去度蜜月？」、「李升基婚前形象多正面啊，一直都是正能量代表，现在却......」等。



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对此李升基所属经纪公司：「李升基是为了工作前往国外。」 李多寅的经纪公司也表示：「她只是陪同李升基一起出国而已，并不是新婚旅行。」

从李升基公开与李多寅恋爱开始，因李多寅的家族深陷诈骗丑闻，他俩就一直站在舆论的风口浪尖，一举一动都备受关注。两人的婚礼还引发了PPL（广告植入）的争议。韩网上有网友公开了婚礼现场公开的影片中的截图，该段影片内容为李升基为李多寅演唱《Will you marry me》之前的准备过程。唱歌之前李升基深深吸了口气，而他身后的婚礼背景中突然出现了某珠宝品牌的广告，时常大约有7秒。婚礼现场出现如同电视剧中的PPL一般，也引发了网友们的吐槽，大家留言表示：「最近娱乐圈都流行非公开婚礼，但他们不得不公开的原因原来是这个啊」、「难怪岳母要捐出礼金，原来是拿了赞助」、「很多明星婚礼都有赞助啊，大大方方展现出来不就好了，之前又说是非公开」等。



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