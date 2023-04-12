《黑暗荣耀》「空姐」车珠英曝父母反对她当演员：我爸看到裸戏之后就「离家出走」了

「爸妈非常反对我当演员！」车珠英这样说。

《黑暗荣耀》的热播带旺了一众演员，主演宋慧乔不用说，身价涨至女演员最高片酬，林智妍、车珠英、金赫拉等配角们也表现出彩，给观众们留下了深刻的印象。车珠英在剧中饰演空姐「崔惠程」，将拜金、欺软怕硬的形象刻画得淋漓尽致，赚足了观众的视线。



最近车珠英做客了综艺节目《全知干预视角》，讲述了当演员之前的故事。 别看车珠英在电视剧里扮演的是个无脑拜金女，然而现实生活中的她确实个货真价实的学霸，被父亲「逼迫」曾前往美国留学，主修经营学，而她本人实际上想要学舞蹈，但受到了父亲的强烈反对。 车珠英透露：「因为我爸很反对我当演员，其实我是偷偷开始表演活动的，我也知道他肯定会反对，后来觉得不能不说了，就告诉他们这件事情，爸妈差点昏过去，之后都不理我，让我辞职去美国。」



面对父母的反对，车珠英依旧不管不顾，醉心於表演事业。车珠英继续说道：「其实他们现在也没有特别支持我，因为《黑暗荣耀》他们第一次看Netflix，也不是电视剧一开播就看，而是前不久刚刚看。」《黑暗荣耀》中车珠英有几段裸戏，对此她表示：「我爸看了之后很不高兴，我也跟他说我会解释，但是我爸看到那个场景之后就直接走出家门。现在的他也在努力放开，在慢慢接受我的职业。」



此外，《黑暗荣耀》之后车珠英的人气也急剧增加，目前正在出演新剧《真的出现了！》，饰演女二号「张世珍」，是工作能力超猛的女强人设定，一头长黑直发的高冷气质与《黑暗荣耀》的感觉截然不同，她亦为此减重，美貌获网民大赞！



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