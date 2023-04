李昇基&李多寅結婚引爆各種爭議：說好不去度蜜月卻閃現新加坡，婚禮上還出現PPL

新婚的李昇基、李多寅夫婦被拍到在新加坡遊玩。

4月7日李昇基和李多寅舉辦了豪華婚禮,早前他倆就公開表示因為李昇基接下來要舉辦巡迴演唱會,兩人將不會去度蜜月。 然而婚禮後沒過兩天這對夫妻就被拍到現身新加坡,據拍照的路人稱他有拜託李昇基合影,但被對方拒絕,並強調李昇基切切實實看到了他。 之後李昇基和李多寅前往新加坡度蜜月的消息就在韓網上迅速傳播開來。網友們評論稱:「什麼時候非公開變成全國公開的意思了?」、「看得出經紀公司的安保費花了不少錢」、「用公費去度蜜月?」、「李昇基婚前形象多正面啊,一直都是正能量代表,現在卻......」等。



#이승기#이다인, 신혼여행 NO→싱가포르 목격담 왜?#LeeSeunggi and #LeeDain said they wouldn't go on a honeymoon but why are they spotted in Singapore?



