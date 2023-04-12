李昇基&李多寅結婚引爆各種爭議：說好不去度蜜月卻閃現新加坡，婚禮上還出現PPL

新婚的李昇基、李多寅夫婦被拍到在新加坡遊玩。

4月7日李昇基和李多寅舉辦了豪華婚禮，早前他倆就公開表示因為李昇基接下來要舉辦巡迴演唱會，兩人將不會去度蜜月。 然而婚禮後沒過兩天這對夫妻就被拍到現身新加坡，據拍照的路人稱他有拜託李昇基合影，但被對方拒絕，並強調李昇基切切實實看到了他。 之後李昇基和李多寅前往新加坡度蜜月的消息就在韓網上迅速傳播開來。網友們評論稱：「什麼時候非公開變成全國公開的意思了？」、「看得出經紀公司的安保費花了不少錢」、「用公費去度蜜月？」、「李昇基婚前形象多正面啊，一直都是正能量代表，現在卻......」等。



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對此李昇基所屬經紀公司：「李昇基是為了工作前往國外。」 李多寅的經紀公司也表示：「她只是陪同李昇基一起出國而已，並不是新婚旅行。」

從李昇基公開與李多寅戀愛開始，因李多寅的家族深陷詐騙醜聞，他倆就一直站在輿論的風口浪尖，一舉一動都備受關注。兩人的婚禮還引發了PPL（廣告植入）的爭議。韓網上有網友公開了婚禮現場公開的影片中的截圖，該段影片內容為李昇基為李多寅演唱《Will you marry me》之前的準備過程。唱歌之前李昇基深深吸了口氣，而他身後的婚禮背景中突然出現了某珠寶品牌的廣告，時常大約有7秒。婚禮現場出現如同電視劇中的PPL一般，也引發了網友們的吐槽，大家留言表示：「最近娛樂圈都流行非公開婚禮，但他們不得不公開的原因原來是這個啊」、「難怪岳母要捐出禮金，原來是拿了贊助」、「很多明星婚禮都有贊助啊，大大方方展現出來不就好了，之前又說是非公開」等。



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