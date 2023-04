这不是李泳知吗！Super Junior荒谬事情再添一桩，发布安可场Dress Code：蓝色头巾+墨镜

韩流帝王Super Junior即将在本周六日15、16日举行SUPER SHOW 9首尔安可场「ROAD_SHOW」(简称SS9安可场),10日官方发布了一则贴文让粉丝E.L.F.感到荒谬又好笑XD。

这是一则邀请E.L.F.参加「ROAD_SHOW」的邀请函,但有附带条件,Dress Code(著装要求)是蓝色头巾和帅气墨镜。



E.L.F.看到肯定都笑出来了吧?这下子又引发E.L.F.争先恐后制作哏图传播了!而小编看了看造型频频想到《Biong Biong地球娱乐室》与《虽然没有准备什么菜》的李泳知,虽然没有看见哪位E.L.F.网友提到,但有人想到上过《虽然没有准备什么菜》也绑了包头的Key!还有人联想过去也有过包头造型的希澈。



▼各种哏图



ELFs be like for 2 days of the concert



