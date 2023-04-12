这不是李泳知吗！Super Junior荒谬事情再添一桩，发布安可场Dress Code：蓝色头巾+墨镜
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这不是李泳知吗！Super Junior荒谬事情再添一桩，发布安可场Dress Code：蓝色头巾+墨镜

KPOP   2023年4月12日   星期三09:43   草莓  

（封面图源：Twitter@SJofficial、YouTube@차린건 쥐뿔도 없지만截图）

韩流帝王Super Junior即将在本周六日15、16日举行SUPER SHOW 9首尔安可场「ROAD_SHOW」（简称SS9安可场），10日官方发布了一则贴文让粉丝E.L.F.感到荒谬又好笑XD。

这是一则邀请E.L.F.参加「ROAD_SHOW」的邀请函，但有附带条件，Dress Code（著装要求）是蓝色头巾和帅气墨镜。
（图源：Twitter@SJofficial）（图源：Twitter@SJofficial）

E.L.F.看到肯定都笑出来了吧？这下子又引发E.L.F.争先恐后制作哏图传播了！而小编看了看造型频频想到《Biong Biong地球娱乐室》与《虽然没有准备什么菜》的李泳知，虽然没有看见哪位E.L.F.网友提到，但有人想到上过《虽然没有准备什么菜》也绑了包头的Key！还有人联想过去也有过包头造型的希澈。
（图源：YouTube@차린건 쥐뿔도 없지만截图）

▼各种哏图

如果你是E.L.F.，对於这个Dress Code你会怎么办呢？有E.L.F.表示准备好了，也有E.L.F.选择逃避表示「无法穿那样搭地铁」、「不想当阿珠妈（大婶）」啊！但有E.L.F.很开心多年前买的SJ头巾终於有用处了，还有E.L.F.很贴心地画出了不同种头巾绑法供E.L.F.参考。

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