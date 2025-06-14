BTS防弹少年团柾国戴「让东京再次伟大」帽子引发争议！立即道歉：是我的失误，会接受所有的指责！

BTS防弹少年团忙内柾国因戴了含有不当字句的帽子而陷入争议，对此他进行道歉。

柾国13日在 j-hope 世界巡演安可演唱会《hope on the stage》惊喜登场，演唱了热门歌曲〈Seven〉等，这也是他11日退伍以来首次登台演出。



在正式演出之前柾国进行了彩排，网路上流传他身穿黑色外套、头戴「让东京再次伟大（MAKE TOKYO GREAT AGAIN）」帽子的照片，这句话是从美国总统唐纳・川普的大选活动「让美国再次伟大（MAKE AMERICA GREAT AGAIN）」中借用，但被部分网友认为是在美化日本帝国主义和殖民统治，引发了争议。

‘MAKE TOKYO GREAT AGAIN’

정국 모자의 이 문장이 왜 극우·우익·제국주의 소리 듣는지 타래로 정리함

단순 유행어나 패션 아님

이건 트럼프에서 시작돼 일본 우익 코드로 연결되는 상징임 pic.twitter.com/d2fvf6pxgl — 덬카이핑 (@han_jj70410) June 13, 2025

而柾国14日在粉丝平台 Weverse 上道歉说：「久违地与大家见面后，写了这样的文章，心情很沉重。今天彩排因爲我戴的帽子上的句子，给很多人带来了失望和不便，真心的对不起。」

他补充说：「没有充分确认文句所包含的历史、政治意义的情况下，因爲我的不足而带来失望和伤害，再次表示歉意。没有辩解的余地，是我不够细心，也很粗心，今后会更加深思熟虑后再行动。目前帽子立即丢掉了，对於我的失误，我会接受所有的指责和批评，再次表示歉意。」



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