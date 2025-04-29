从「不要碰我的家人」到道歉！李升基因岳父向民众低头：官宣与岳家「断绝来往」

歌手兼演员李升基因岳父的违法行为向大众致歉，并在深思熟虑后，决定与妻子娘家断绝来往。

李升基於29日就妻子李多寅的继父李洪宪相关事件，发表了正式立场。 他表示：「怀著沉重的心情传达这则讯息，深感抱歉。 虽然岳父因违法事项在撤销发回重审中被判处罚金刑，但最近又因类似的违法行为被检方起诉。」

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这不是既有事件的延续，而是涉及另一项新的非法行为。 李升基坦言：「本著对家人的信任等待结果，但如今难以压抑内心的悲痛。」针对去年曾发表疑似为岳父辩护的言论，李升基也表示：「我深刻反省，并真诚向可能因此受到伤害的受害者致歉。」



最终，李升基选择「断绝关系」，称：「家人间的信任已严重破坏，难以恢复。 我们夫妻俩经过深思熟虑后，决定与妻子娘家切断关系。 未来将以更加正直的价值观生活，并以负责任的态度为建立健康社会尽力。 再次对引发社会关注致上深深的歉意。」

李升基於2023年与李多寅结婚。 岳母甄美里再婚的对象李洪宪因涉嫌违反资本市场法而被起诉，进而引发负面舆论。 韩国最高法院第三部於去年6月推翻了对李洪宪无罪的原审判决，认为部份公告内容可被认定为不当行为，并将案件发回首尔高等法院重审。

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