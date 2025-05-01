享尽好处才切割？从维护到断绝只差一年，李升基对岳家态度转变太快遭批「虚伪」

南韩歌手兼演员李升基近日因岳父涉及股价操纵案被拘捕，过往相关争议再次浮上台面。 尽管李升基随即发布声明，表明将与岳家断绝关系，力图切割，但大众反应却显得冷淡甚至讥讽，质疑其决定的真诚性。

根据首尔南部地检署消息，检方以违反《资本市场与金融投资业法》为由，於4月29日向法院申请并获准对李升基的岳父A某发出拘捕令。 A某为知名演员甄美里的丈夫，亦是李升基的岳父。 李升基於2023年与甄美里的女儿、演员李多寅结婚。

面对外界质疑与家庭丑闻，李升基已发表声明，表示「基於家人间的信任，我一直选择等待结果，但对岳父的违法行为感到万分痛心，对所有受害者致上诚挚歉意」，并强调「违法行为应受到应有的处罚」。李升基接著宣布：「这次事件已彻底摧毁了家人间的信任，经过长时间深思熟虑后，我与妻子决定与岳家断绝往来。」



然而，这番声明未能挽回公众信任，反而引来更大质疑。在韩网论坛「theqoo」中，不少网友讽刺李升基的「断绝宣言」是场公关操作。 「现在才来切割？」、「「享尽好处后才说要划清界线」，「好处都享受完了，现在岳父被抓才开始撇清，做人真是太让人失望了，一点真诚都没有」类似留言涌现。 有网友更揶揄：「我也和我的股票断绝关系了」、「不久前还说要保护家人，现在说断就断？」、「这种透明操作根本是侮辱大众智慧」、「是不是钱快花光了？ 怎么现在才开始顾及形象？」等。



李升基曾在与前经纪公司Hook娱乐因音源收益未结清展开诉讼时，获得极大同情，当时他表示「不能让任何人的汗水被他人贪婪地利用」，展现出正义感与责任感。 但如今卷入家族丑闻，大众普遍认为他的形象已大不如前。



更有网友指出，去年李升基在岳父一审无罪时还曾对外发表强硬声明，威胁对「抹黑家人的假新闻与恶意留言」采取法律手段，对比如今态度180度转变，引发讽刺声浪不断。

虽然李升基试图以「与岳家切割」自清，但大众似乎并不买帐。 过去「国民儿子」的形象早已受损，如今他的言行是否真诚，仍有待时间验证。

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