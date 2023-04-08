BTS SUGA与IU全新合作曲〈People Pt.2〉live一分钟抢先听影片公开！网友：神仙组合真的听不够啊～

大家喜欢这首新歌〈People Pt.2〉吗？

BTS 防弹少年团成员 SUGA 於昨日公开了和 IU 合作的先行曲〈People Pt.2〉（人 Pt.2），这也是两人在〈eight〉之后时隔3年的再次合作。



▼而官方在深夜公开了两人合作的 live 版本引发网友热烈讨论，仅仅60秒的长度却让大家忍不住来回重复观看两人合体的珍贵画面：



SUGA 在近期不仅成为了美国职篮 NBA 的全球大使，更将在 Weverse & Disney+ 平台上推出他个人的纪录片《SUGA：Road to D-DAY》，当中收录了他出道十年间的音乐旅程，还有他与 IU 合作的 live 也会在纪录片中公开，上线时间是4月21日的晚间23点。



而 SUGA 的首张个人专辑《D-Day》也会在4月21日正式发行，一起期待吧～！



▼先行曲〈People Pt.2〉feat. IU 完整 MV：



另外，SUGA 将於4月26日展开世界巡演《SUGA | Agust D-DAY TOUR》，陆续在贝尔蒙特公园、纽瓦克、罗斯蒙特、洛杉矶、奥克兰、印度尼西亚、泰国、新加坡、日本、首尔等地与歌迷们见面。



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