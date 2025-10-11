FTISLAND红发李洪基学中文狂问：「在台湾最有名的乐团是谁〜」自备水枪要粉丝玩到全身湿才能回家！迫不及待清唱未发行新歌

乐团FTISLAND於10月11与12日晚间於台北举办《2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY‘ IN TAIPEI》，而这一次也如同主唱李洪基之前所许愿的，「希望所有粉丝们能够站著跟我们一起玩」，於是场地全摇滚站席，果然全场high到不行，李洪基与成员们也唱得心满意足。

李洪基与成员Bass手李在真、鼓手崔敏焕，加上一位日本吉他手共同演出，开场就一连飙唱三首歌曲〈BE FREE〉、〈Let It Go!〉和〈Flower Rock〉，染著一头红发的李洪基立即开口问大家「还可以吗？」以前都是坐著听他们的演唱会，今天大家一起站著听，感觉是否不一样了？希望大家今天与他一起像疯了一样high到最后！演唱了30分钟后，李洪基也不停追问「有人还没有开始流汗吗？」更打趣要求场地方把冷气关掉，希望大家能够玩到「内裤都要湿掉」才行。

非常擅长带动气氛的李洪基，除了带来许多high歌之外，也不断与台下粉丝们互动交谈，也询问大家有没有人第一次来看FTISLAND的演唱会？他更打趣地说自己随著年龄的增长，女性的粉丝们似乎渐渐远离他了，他身边剩下男生粉丝，女生粉丝都转向另外的成员在真与敏焕了！李洪基也不忘介绍新成员吉他手给大家认识，吉他手是日本人也只会说日文，李洪基则在舞台上当起了翻译，先将日本成员的话翻译成韩语，再由翻译老师翻成中文让大家知道，场面相当逗趣。



李洪基为了让现场玩得更high，还相当自豪地跟粉丝们说：「我准备了水枪来喔！」结果在一开始他尝试喷水时，水枪有点故障。歌曲结束，李洪基气呼呼表示：「我现在心情很不好，因为我的水枪坏掉了。这可是我花很多钱买的耶！」李在真只好立即支援两支水枪，才让李洪基再度展开笑颜。幸好后来故障的水枪也修好了，让他在台上跑来跑去问大家：「还有哪边想要被水喷到的？」全场都举手尖叫著。

李洪基也感性表示，FTISLAND能够常常在台湾与粉丝们见面，是因为大家非常努力的支持喜爱著他们，所以总有许多单位邀请他们来台演出，本次也能够来台演出两场次，也让他们相当开心，日后可能会有更多机会来台湾，到时粉丝们可不能嫌他们烦，可不能叫他们不要再来喔！接著李洪基也透露正在思考年底再度来台举办演唱会，还忍不住在台上清唱了3首新歌曲的副歌段落，让大家开始期待下一次的演出。



不久前FTISLAND也站上大巨蛋演出，当天气氛相当高昂也令他们很难忘，今日他们也特别演唱了当天在大巨蛋曾表演的韩国啦啦队应援曲〈疾风街道〉，让大家再度回味当日大巨蛋的热闹气氛。李洪基还在台上学中文跳针狂问大家：「在台湾最有名的乐团是谁〜」令全场尖叫声没停过。FTISLAND今日的演唱会，就在〈Theory of Happiness〉欢乐气氛中划下完美句点。

