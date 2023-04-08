喜欢吃热狗的和喜欢吃黄瓜的都沈默了！明朗热狗推「黄瓜味」，真的就是一整根XD

说它是健康食品吧，它是油炸的; 说它是垃圾食品吧，它却是黄瓜！

到底是哪位料理鬼才想出的新口味？ 说起韩国的「明朗热狗」，名气火遍全韩的大街小巷，焦脆、色泽金黄的的外壳+劲道爆汁的热狗，再DIY添加各种蘸料感受味道的变化，好吃到连不少国外游客都特地前往打卡。



「明朗热狗」最近推出了限定新口味，将内馅热狗换成了黄瓜，外壳依旧油炸到金黄色的面皮，配上各种蘸酱，一口咬下去先去脆脆的外皮，接著是松软的面包，进而是清爽的脆嫩黄瓜，三种口感在嘴巴里碰撞，味道十分新奇。



「黄瓜热狗」吸引了不少猎奇口味爱好者，他们带著「到底是什么味道」的好奇心买来吃，不少人吃过后表示：「这是什么新奇又美味的味道。」 还有热心的食客给出了建议，吃之前撒一层糖，热热的面包表皮将糖粒融化，沁入面包中后吃起来香中太甜，和清爽的生黄瓜特别搭。 「明朗热狗」其实有蛋黄酱、芝士、蕃茄酱等多种蘸料，各位食客们，可以DIY出属於自己的独特味道。



对了，「黄瓜热狗」是限定新品，只卖到4月13日，在此期间前往韩国旅行的小伙伴记得要去尝尝看哦。 ！



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻