朴宝剑终於来IG了！私人账号转公开，未PO一张照片已有40多万粉丝

朴宝剑十几年来一直专注使用Twitter,昨日终於把新开通的IG账号转为公开可见,一天之内就吸引到超过40万追踪!欢迎宝剑来到IG的世界啊~

近几年越来越多韩国艺人热衷於通过IG与粉丝交流,有些人除了公司管理的官方账号外还单独开设个人账号,甚至还入驻weverse等粉丝交流平台,积极分享日常让人感觉十分亲近。

其中为数不多的例外就是朴宝剑,因为他从2010年开通Twitter账号后就专注耕耘与此、心无旁骛,所有照片、近况、回复留言都是通过Twitter分享。



朴宝剑还在2012和2015年在Twitter留言表示:「我不用Facebook」、「我只用Twitter,不用其他SNS」。是说有必要专一到这个程度吗XD



저는 twitter 만 합니다.

다른 SNS는 하지 않습니다.



I don't do any other SNS except twitter.