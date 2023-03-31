朴宝剑终於来IG了！私人账号转公开，未PO一张照片已有40多万粉丝

朴宝剑十几年来一直专注使用Twitter，昨日终於把新开通的IG账号转为公开可见，一天之内就吸引到超过40万追踪！欢迎宝剑来到IG的世界啊~

近几年越来越多韩国艺人热衷於通过IG与粉丝交流，有些人除了公司管理的官方账号外还单独开设个人账号，甚至还入驻weverse等粉丝交流平台，积极分享日常让人感觉十分亲近。

其中为数不多的例外就是朴宝剑，因为他从2010年开通Twitter账号后就专注耕耘与此、心无旁骛，所有照片、近况、回复留言都是通过Twitter分享。



朴宝剑还在2012和2015年在Twitter留言表示：「我不用Facebook」、「我只用Twitter，不用其他SNS」。是说有必要专一到这个程度吗XD



저는 twitter 만 합니다.

다른 SNS는 하지 않습니다.



I don't do any other SNS except twitter. — 박보검 (@BOGUMMY) July 30, 2015

今年1月朴宝剑签约新东家THE BLACK LABEL，2月有粉丝发现IG上出现一个新的非公开账号「bogummy」，虽然没有头像也没有关注，但却有象徵官方认证的「蓝勾勾」，推测就是他本人！

昨日这个账号终於转为公开，虽然除了头像之外尚未有任何更新，但截止今日下午已经有42万追踪人数！



近来朴宝剑在Twitter分享的照片都获得韩国网友称赞「极具IG感性」，尤其最新一组仿佛日常随手拍的照片更是男友感十足，再次引发粉丝们呼唤他「驾临」IG。



如今这个愿望看来就要成真，可以赶快关注起来啦！

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