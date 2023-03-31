朴寶劍終於來IG了！私人賬號轉公開，未PO一張照片已有40多萬粉絲

朴寶劍十幾年來一直專注使用Twitter，昨日終於把新開通的IG賬號轉為公開可見，一天之內就吸引到超過40萬追蹤！歡迎寶劍來到IG的世界啊~

近幾年越來越多韓國藝人熱衷於通過IG與粉絲交流，有些人除了公司管理的官方賬號外還單獨開設個人賬號，甚至還入駐weverse等粉絲交流平台，積極分享日常讓人感覺十分親近。

其中為數不多的例外就是朴寶劍，因為他從2010年開通Twitter賬號後就專注耕耘與此、心無旁騖，所有照片、近況、回復留言都是通過Twitter分享。



朴寶劍還在2012和2015年在Twitter留言表示：「我不用Facebook」、「我只用Twitter，不用其他SNS」。是說有必要專一到這個程度嗎XD



저는 twitter 만 합니다.

다른 SNS는 하지 않습니다.



I don't do any other SNS except twitter. — 박보검 (@BOGUMMY) July 30, 2015

今年1月朴寶劍簽約新東家THE BLACK LABEL，2月有粉絲發現IG上出現一個新的非公開賬號「bogummy」，雖然沒有頭像也沒有關注，但卻有象徵官方認證的「藍勾勾」，推測就是他本人！

昨日這個賬號終於轉為公開，雖然除了頭像之外尚未有任何更新，但截止今日下午已經有42萬追蹤人數！



近來朴寶劍在Twitter分享的照片都獲得韓國網友稱讚「極具IG感性」，尤其最新一組仿彿日常隨手拍的照片更是男友感十足，再次引發粉絲們呼喚他「駕臨」IG。



如今這個願望看來就要成真，可以趕快關註起來啦！

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