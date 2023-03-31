BLACKPINK Jisoo新歌〈花〉MV公开三小时破千万观看，评价两极化：风格独特又上瘾VS歌难听又曝弱点

【内文中有网友评价】说实话，第一次听觉得很特别，然后不知不觉就重播听了八次了，蛮独特的风格，然后… Jisoo好美～！

人气女团 BLACKPINK 迎来最后一位 solo 的成员 Jisoo（金智秀），今天中午公开了粉丝 BLINK 们期待已久的新歌〈花〉（FLOWER），仅仅公开三小时就破了1000万观看人次，再次展现了她的超高人气。







▼MV中也完全是她专属的时装秀，主打歌〈花〉以极简的编曲和旋律，凸显出Jisoo的独特歌声，MV拍摄手法也是以追求电影质感般，将视觉著重在「花」和「蝴蝶」这两个主题上：



「行走Dior」BLACKPINK霸气大姐Jisoo新歌正式预告中，短短22秒却有8+2套全新造型美到升天！

不过，在公开后，网上对於这次的solo曲则出现了两极化的评价：「脸有多美，歌就有多难听」、「说实话，那些时尚我不是很懂」、「你们说难听的意见很主观，但成绩就摆在那里，无须多言」、「YG用心做预告，用脚做歌曲吗？」、「我蛮喜欢Jisoo独特的歌声，但这首歌没有合音搭配，有点单薄，她的优点反而变缺点了」、「我觉得四个人的solo曲中，Jisoo反而是最棒的耶」、「MV里的Jisoo超美，曲子有种怪诞风格」、「听一次就爱上了」、「越听越喜欢，而且Jisoo真的好漂亮，完全就是演员脸」、「这个beat有打中我」、「有trot(韩国演歌)的风味，我爷爷说很喜欢」

不知道大家听完觉得如何呢？





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