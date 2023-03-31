SHINee泰民回归倒数！服役期间曾病情恶化，官推接连公开近照、 健康模样引期待

SHINee忙内成员泰民将在下周兵役期满退伍，近日SHINee官方SNS每天更新泰民近照，已开始为他的归来进行倒数！

SHINee账号29日PO出泰民和爱宠小猫咪在一起的照片，加上「TAEMINisback」倒数6天的hashtag，随后两天也陆续分享更多近照和之前活动时的照片。



从这些自拍照来看，泰民的气色跟心情都很不错！让人感到宽慰：



泰民2021年5月31日入伍，是队内最后一位服兵役的成员。 一开始在陆军军乐团服役，但去年1月忧郁症和恐慌障碍出现恶化，虽然一直接受治疗和咨询仍不见好转。 军队评估认为泰民难以在治疗的同时继续服役，最终决定将他编入补充役，原本的退伍日期也因此延后。



去年圣诞节当天，泰民更新IG限动首次透露距离退伍还有100天，也就是今年4月4日！



久违看到泰民健康的模样，粉丝们纷纷表示开心和期待：「一直在等你」、「终於看到终点了」、「终於能看到舞台上的泰民和SHINee啦」。



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