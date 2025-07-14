金俊昊♥金智珉婚礼根本谐星盛典！刘在锡也来了！李尚敏主持，老头熙牵新娘入场有洋葱

韩国谐星（喜剧演员、喜剧人）界昨（13）日诞生新一对夫妇，是第25号谐星夫妇，「韩国谐星之父」金俊昊和「韩国最美谐星」金智珉。两人婚礼也是整个韩国演艺圈一大盛事，两人可是发出了高达1200张的喜帖。

金俊昊经常提携后辈，还长期推动韩国国内喜剧发展，并牵线国际交流成立「釜山国际喜剧节」，让他赢得「谐星之父」称号，他和谐星后辈金智珉的婚礼，也可以说是一场谐星盛典！刘在锡、李英子、李寿根、朴俊亨、金智慧、金峻铉、林宇日、文世润、吴贞泰、申奉仙、洪允和、金水龙、金升惠、吴娜美……等人都来了，其中「大神」刘在锡曾说过自己终身喜剧人，谐星前后辈大事他绝对都在。卞基洙和洪仁奎担任典礼下半部主持人，而双胞胎谐星李尚浩与李尚敏当祝歌歌手献唱〈南行列车〉时，林宇一、吴娜美与金升惠上台「凑热闹」，气氛之嗨。另外，祝歌阵容还有专业歌手Gummy与卞真燮。



婚礼上半场主持人，则是由金俊昊在《我家的熊孩子》与《脱掉鞋子恢单4Men》的「难兄难弟」李尚敏担任，相关节目伙伴金钟国、林元熙、许卿焕、崔振赫、高耀太金钟旼（两人也曾是《两天一夜》伙伴）、徐章焄、申东烨也到场祝福。金俊昊其他领域的挚友，演员刘智泰与车太铉、歌手SE7EN偕演员妻子李多海，还有高耀太申智与白佳、歌手朴京民、演员宋智孝亦在。和金智珉为闺密的演员黄宝罗、谐星韩贇序也没缺席，黄宝罗13个月大的儿子更担任了花童。最可惜的是，自认是媒人且同为金智珉闺密的朴娜勑，因个人因素未能出席，朴娜勑先前已知会这对新人且送上礼物表歉意。

▼李尚敏



▼高耀太申智（左为洪京民）



▼韩贇序接到了捧花



▼黄宝罗与儿子



最感动的一幕，可能是谐星金大熙以「老头熙」副角色，代替了新娘父亲位置牵金智珉入场。金大熙和金俊昊与金智珉都有特殊交情，金大熙也曾说过自己比起朴娜勑应该才是真正的媒人。金大熙和金俊昊共同创立了经纪公司「JDB娱乐」签下许多谐星，包括金智珉。金大熙去年和金俊昊一同上节目《Radio Star》时，透露两人上个月一起在海外拍节目《Solo Trip 2》，但父亲病危让他紧急回国，当时金俊昊传给他的简讯让他最为深刻。金俊昊简讯中提醒他要在爸爸临终前对他说「我爱你」，文末也写了「我爱你，哥」。



令人难过的是，金大熙回程的航班上，父亲已经撒手人寰了。父亲葬礼上，金智珉前来吊唁还一起守了一个晚上，由於金智珉的父亲更早在2017年便过世了，金智珉当下对金大熙说：「如果将来和俊昊前辈结婚的话，希望『老头熙』大哥能代替父亲，在新娘入场时牵我的手……」金大熙说完这些故事，场面瞬间盈满泪水，金俊昊也红眼眶。相隔一年多，金智珉真的和金俊昊步入了礼堂，金大熙也完成重要任务，有韩媒形容「泪水之约」。



而李尚敏担任重要的婚礼上半部主持人，也不禁让人想起他们的深刻友谊。金俊昊向金智珉求婚时，曾把重要的助手任务交给李尚敏；李尚敏结婚登记时，因为「没有家人」了，找金俊昊和徐章焄当重要的结婚登记证婚人。

*延伸阅读：‎〈李尚敏要闪婚好友没人知！与新娘相差10岁仅交往4个月！金俊昊&徐章焄证婚有洋葱〉

更多婚礼现场画面，可以看见相当多人都会拍入口背板，是金俊昊和金智珉特别拍的「卓别林与奥黛丽赫本」款：



▼申奉仙发文与李英子合照



▼合作过《两天一夜》的制作人刘浩镇写下长文



▼金俊昊的妹妹金美珍



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