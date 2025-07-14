「离婚6年」安宰贤透露感情近况：孤独但不想再受伤，舒服比火花更重要

安宰贤2019年宣布与具惠善离婚，6年以来一直单身，近日通过多档综艺节目透露了对感情的看法。

安宰贤6月29日更新个人网综，请来他曾在节目里两次偶遇的国小同学，分享他和女友交往13年的故事。 两人表示虽然各有工作，但每周都约会四五次，将纪念日和交换礼物融入日常，且几乎不会吵架。 安宰贤对於两人的相处模式感到惊讶又羡慕，称他们是恋爱高手、让恋爱这件事变得很简单：「所以要跟好的人在一起啊，就很幸福。 你并没有刻意改变性格，只是受到好的人的影响，让你自然而然地向著好的方向变化。 真的要跟好的人交往才行。」



安宰贤坦言自己是喜欢独处的类型，对於需要「浪费能量来见面的恋爱」感到疲惫，听闻友人反而在约会中获得充电疗愈时再次震惊，感慨真的是很棒的恋情，令他对结婚的感受也放松了一些：「比起劈啪作响的火花，更重要的是彼此能够舒服地见面。 既有一见钟情，也能长期维持舒适和心动，还因为对方而成为更好的人，真的太棒了。」同学表示希望安宰贤也能如此，安宰贤微笑未作回答。



随后，安宰贤在7月4日播出的KBS综艺《情来情往李珉廷》也透露了孤独心境：「不知不觉间，朋友们都已结婚成为父母，如果临时约见面会感到抱歉。 即便周末有时间，朋友们也都有自己的家庭，不太好提出见面。 最近一个人这件事真的很孤独。」

BOOM闻言提议帮安宰贤制作相亲企划，安宰贤拒绝称「不想再经历痛苦」，不过大家还是为他送上祝福，气氛十分温馨。



此外，安宰贤2015年与具惠善合作电视剧《Blood》结缘，次年公开恋情并闪婚，但2019年便宣布离婚，婚姻关系只维持了4年。



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